ТОП-5 книг, которые стоит взять в отпуск

Именно в отпуске у нас есть возможность не просто отдохнуть, но и прочесть парочку книг, на которые не хватает времени в рабочие будни.

Книги на пляже. Фото: pixabay

Если на носу долгожданный отпуск и вы очень скоро начнете собирать чемоданы, обязательно прихватите с собой несколько интересных книжек. Умостившись в шезлонге на берегу бескрайнего моря или в гамаке с видом на голубые вершины гор, вы сможете, наконец-то, по-настоящему отдохнуть, погрузившись в интересную историю, от которой непросто будет оторваться.

"Покинь, якщо кохаєш", Коллін Гувер

Однажды вечером на крыше, куда Лили любит приходить, чтобы, спрятавшись от всех подумать о своем, она встречает незнакомца, который оказывается парнем ее мечты. Однако у девушки есть небольшая проблема – она остерегается отношений с мужчинами из-за своего отца. Дело в том, что маленькая Лили и ее мама жили в постоянном страхе, ведь характер родителя был вспыльчивым и очень часто тот позволял себе поднимать руку на жену.

Всю взрослую жизнь девушка пыталась понять, что же заставляло мать терпеть такое отношение к себе. И вот она встретила своего "идеального" спутника жизни. Но мы же знаем, что, увы, не все складывается так, как нам хотелось бы. И новые обстоятельства заставят Лили взглянуть на мир с другой стороны и принять для себя очень непростое решение.

"Соловей", Крістін Генна

Книга имеет внушительный размер, но пусть вас это не пугает, поскольку история, изложенная в ней, настолько интересна, что вы еще долго после прочтения будете скучать по ее героям. Сестры Вианна и Изабель очень разные – старшая не уверена в себе, а напору младшей позавидует любой уличный мальчишка. По этой причине они плохо ладят. Но вот однажды в страну приходит война, Францию оккупируют фашисты, и теперь каждый ее житель должен сделать свой выбор – помогать Сопротивлению или отсиживаться в ожидании прихода союзников.

Рисковать придется всем без исключения. Вианна будет спасать еврейских детей, Изабель – подбитых летчиков, но каждая из них сделает именно тот выбор, за который точно не будет стыдно.

"Чоловік на ім’я Уве", Фредерік Бакман

На родине автора в Швеции эта книга невероятно популярна. По ней даже сняли одноменный фильм, вошедший в список лучших фильмов страны всех времен. Его главный герой – старый ворчливый чудак Уве – человек больших принципов, привыкший все делать по правилам, за что его многие не любят. А Уве и сам не любит людей, жизнь в целом ему осточертела, а после смерти жены стала и вовсе невыносимой.

И в то время, пока он всерьез раздумывает о том, чтобы со всем этим покончить, в его дом врезается машина с прицепом. А вместе с нею как снег на голову валится новая соседка на последнем месяце беременности, ее шумные дети и беспомощный муж. А заодно и у старых соседей, с которыми Уве много лет враждовал, начинаются большие проблемы, с разрешением которых помочь может только он. А еще возле дома старика постоянно крутится подозрительного вида кот, очень на него похожий, но Уве пока упорно делает вид, что его не замечает.

"Зулейха відкриває очі", Гузель Яхіна

На дворе 30-е годы минувшего столетия. Молодая женщина Зулейха живет в глухой деревне, расположенной в татарской глубинке. Она терпит выходки свекрови, ухаживает за мужем, ведет хозяйство, а в свободное время посещает могилы своих, умерших во младенчестве, детей. Но террор советского режима добрался и сюда. И вот уже Зулейха вместе с тысячами своих раскулаченных соотечественников едет по этапу в Сибирь.

До конечной точки доберутся далеко не все – одни еще по дороге умрут в муках в вагонах для скота, другие пойдут ко дну вместе с перегруженной до отказа баржей, а выжившие должны будут строить новую жизнь прямо посреди тайги. Но даже среди таких нечеловеческих условий люди все равно будут любить друг друга, рожать детей и надеяться на лучшее даже тогда, когда все будет совсем плохо.

"Правда про справу Гаррі Квеберта", Жоель Діккер

Первый роман молодого писателя Маркуса Гольдмана произвел фуррор. Но со временем люди стали о нем забывать. Спасти ситцацию могла бы новая книга, однако вдохновение все не приходит. И тогда Маркус отправляется к своему наставнику, тоже писателю, Гарри Квеберту, живущему в живописной местности на берегу океана.

Он расчитывает получить там помощь, а вместо этого оказывается, что помощь необходима самому Гарри, ведь на клумбе под окнами его дома были найдены человеческие останки. Ситуация осложняется тем, что они принадлежат юной девушке, с которой более 30 лет назад у тогда молодого Гарри был роман, после чего она бесследно исчезла. И распутать клубок непростых событий, приведших много лет назад к трагедии, теперь предстоит Марку.