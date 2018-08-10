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ТОП-5 книг, которые стоит взять в отпуск

Именно в отпуске у нас есть возможность не просто отдохнуть, но и прочесть парочку книг, на которые не хватает времени в рабочие будни.

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:22
Книги на пляже. Фото: pixabay
Книги на пляже. Фото: pixabay

Если на носу долгожданный отпуск и вы очень скоро начнете собирать чемоданы, обязательно прихватите с собой несколько интересных книжек. Умостившись в шезлонге на берегу бескрайнего моря или в гамаке с видом на голубые вершины гор, вы сможете, наконец-то, по-настоящему отдохнуть, погрузившись в интересную историю, от которой непросто будет оторваться.

"Покинь, якщо кохаєш", Коллін Гувер

1

Однажды вечером на крыше, куда Лили любит приходить, чтобы, спрятавшись от всех подумать о своем, она встречает незнакомца, который оказывается парнем ее мечты. Однако у девушки есть небольшая проблема – она остерегается отношений с мужчинами из-за своего отца. Дело в том, что маленькая Лили и ее мама жили в постоянном страхе, ведь характер родителя был вспыльчивым и очень часто тот позволял себе поднимать руку на жену.

Всю взрослую жизнь девушка пыталась понять, что же заставляло мать терпеть такое отношение к себе. И вот она встретила своего "идеального" спутника жизни. Но мы же знаем, что, увы, не все складывается так, как нам хотелось бы. И новые обстоятельства заставят Лили взглянуть на мир с другой стороны и принять для себя очень непростое решение.

"Соловей", Крістін Генна

2

Книга имеет внушительный размер, но пусть вас это не пугает, поскольку история, изложенная в ней, настолько интересна, что вы еще долго после прочтения будете скучать по ее героям. Сестры Вианна и Изабель очень разные – старшая не уверена в себе, а напору младшей позавидует любой уличный мальчишка. По этой причине они плохо ладят. Но вот однажды в страну приходит война, Францию оккупируют фашисты, и теперь каждый ее житель должен сделать свой выбор – помогать Сопротивлению или отсиживаться в ожидании прихода союзников.

Рисковать придется всем без исключения. Вианна будет спасать еврейских детей, Изабель – подбитых летчиков, но каждая из них сделает именно тот выбор, за который точно не будет стыдно.

"Чоловік на ім’я Уве", Фредерік Бакман

3

На родине автора в Швеции эта книга невероятно популярна. По ней даже сняли одноменный фильм, вошедший в список лучших фильмов страны всех времен. Его главный герой – старый ворчливый чудак Уве – человек больших принципов, привыкший все делать по правилам, за что его многие не любят. А Уве и сам не любит людей, жизнь в целом ему осточертела, а после смерти жены стала и вовсе невыносимой.

И в то время, пока он всерьез раздумывает о том, чтобы со всем этим покончить, в его дом врезается машина с прицепом. А вместе с нею как снег на голову валится новая соседка на последнем месяце беременности, ее шумные дети и беспомощный муж. А заодно и у старых соседей, с которыми Уве много лет враждовал, начинаются большие проблемы, с разрешением которых помочь может только он. А еще возле дома старика постоянно крутится подозрительного вида кот, очень на него похожий, но Уве пока упорно делает вид, что его не замечает.

"Зулейха відкриває очі", Гузель Яхіна

4

На дворе 30-е годы минувшего столетия. Молодая женщина Зулейха живет в глухой деревне, расположенной в татарской глубинке. Она терпит выходки свекрови, ухаживает за мужем, ведет хозяйство, а в свободное время посещает могилы своих, умерших во младенчестве, детей. Но террор советского режима добрался и сюда. И вот уже Зулейха вместе с тысячами своих раскулаченных соотечественников едет по этапу в Сибирь.

До конечной точки доберутся далеко не все – одни еще по дороге умрут в муках в вагонах для скота, другие пойдут ко дну вместе с перегруженной до отказа баржей, а выжившие должны будут строить новую жизнь прямо посреди тайги. Но даже среди таких нечеловеческих условий люди все равно будут любить друг друга, рожать детей и надеяться на лучшее даже тогда, когда все будет совсем плохо.

"Правда про справу Гаррі Квеберта", Жоель Діккер

5

Первый роман молодого писателя Маркуса Гольдмана произвел фуррор. Но со временем люди стали о нем забывать. Спасти ситцацию могла бы новая книга, однако вдохновение все не приходит. И тогда Маркус отправляется к своему наставнику, тоже писателю, Гарри Квеберту, живущему в живописной местности на берегу океана.

Он расчитывает получить там помощь, а вместо этого оказывается, что помощь необходима самому Гарри, ведь на клумбе под окнами его дома были найдены человеческие останки. Ситуация осложняется тем, что они принадлежат юной девушке, с которой более 30 лет назад у тогда молодого Гарри был роман, после чего она бесследно исчезла. И распутать клубок непростых событий, приведших много лет назад к трагедии, теперь предстоит Марку.

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Источник: "Сегодня"
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