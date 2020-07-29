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ТОП-5 крутых фильмов, в которых главные герои идут на невероятные авантюры ради денег

Отчаянные герои идут на невероятные аферы

Некоторые люди не всегда являются теми, за кого себя выдают, и для кого-то встреча с ними становится настоящим уроком жизни. Но тема мошенничества в кино, особенно в хороших кинолентах, представляет немалый интерес для зрителей.

Герои фильмов идут на многие ухищрения, курьёзные, а порой и даже очень опасные шаги, чтобы стать обладателями несметных богатств. За ними всегда любопытно наблюдать, а порой их коварство даже вызывает восторг. Сегодня.Lifestyle рассказывают о пяти фильмах об авантюрах, на которые способны их главные герои.

Ранее мы рекомендовали ТОП-5 потрясающих мультфильмов, от которых ваши дети будут в восторге.

Отпетые мошенницы

"Отпетые мошенницы" Фото: themoviedb.org

Две аферистки в погоне за миллионами. Одна из них вращается в высшем обществе, предпочитает тщательное планирование и продумывание всех деталей, чтобы заполучить богатую жертву. Другая – уровнем пониже, предпочитает работать по простым и быстрым схемам и не строит далеко идущие планы. Однажды их интересы сталкиваются.

Разумеется, уступать друг другу они не хотят, но чтобы избежать войны, выбирают одну жертву. Та, которая первый из них одурачит жертву, станет победительницей, а проигравшая – уедет из города. Жертвой аферисток становится молодой, привлекательный, но абсолютно бесхитростный миллионер, который сделал состояние в Кремниевой долине…

Иллюзия обмана

"Иллюзия обмана" Фото: themoviedb.org

Мастерство создавать иллюзию, находясь в реальности – высший пилотаж. Четверо на первый взгляд обычных молодых людей не просто устраивают шоу, развлекая людей, а умудряются проворачивать под носом у ФБР совершенно фантастические и не совсем законные трюки. Иллюзия или реальность, но они способны всего за несколько секунд похитить миллионы из парижского банка и расстояние для них не помеха.

Легендарная четвёрка иллюзионистов в исполнении звёзд Голливуда: Вуди Харрельсона, Айлы Фишер, Дэйва Франко, Джесси Айзенберга. Готовы ли зрители поверить своим глазам?

Сердцеедки

"Сердцеедки" Фото: themoviedb.org

Семейный подряд – что может быть надёжнее, особенно, когда приходится проворачивать аферы. Макс и Пейдж Коннерс – мама и дочь. Они обе привлекательны и очаровательны. Схема их семейного бизнеса проста: Макс выходит замуж за богатого мужчину, а наутро Пейдж оказывается с молодожёном в компрометирующей его ситуации. "Случайно" застигает парочку врасплох Макс и... Развод и солидная денежная компенсация для пострадавшей Макс.

Но однажды аферистки решают сыграть по-крупному и выбирают для аферы рай для миллионеров – Майами. Уцелеет ли их семейный бизнес и какие их ждут приключения в погоне за миллионами…?

Клуб миллиардеров

"Клуб миллиардеров" Фото: themoviedb.org

Лос-Анджелес начала 1980-х. Два выпускника школы бизнеса, Джо Хант и Дин Карни, желают стремительно разбогатеть. В начале восьмидесятых они с успехом основывают финансовую пирамиду и деньги начинают течь к ним рекой.

Лёгкие деньги вскружили ребятам головы, и они решают играть по-крупному. В их структуру приходят крупные вкладчики, а бизнес Джо и Дина привлекает внимание матёрого дельца Рона Левина, который только рад воспользоваться неопытностью парней. Джо и Дин попытаются спасти ситуацию, но большие деньги не прощают оплошностей…

Лжец, Великий и Ужасный

"Лжец, Великий и Ужасный" Фото: themoviedb.org

В основе сюжета фильма реальные события – истории Бернарда Мейдоффа. В начале 1960-х Мейдофф основал свою фирму на Уолл-стрит. За многие годы его фирма превратилась в крупнейший инвестиционный фонд, а сам Бернард Мейдофф создал репутацию успешного, влиятельного и надёжного брокера, финансового консультанта и щедрого филантропа.

Его дела шли прекрасно, пока в 2008 году не стало известно, что фонд просто превратился в крупную финансовую пирамиду, замаскированную под инвестиционный фонд. В результате разгорелся огромный скандал…

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