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Марсианин, умница и любовник продюсера: ТОП-5 крутых перевоплощений Мэтта Дэймона в кино

Сегодня, 12:45

Обладатель "Оскара" за сценарий, написанный вместе с другом детства

Звезда фильма "Марсианин", американский актер Мэтт Деймон сегодня отмечает свое 50-летие. Его актерская карьера началась в 18-летнем возрасте и с тех пор он успел сыграть в более, чем 60 фильмах.

"Марсианин"
"Марсианин"
Фото: themoviedb.org

Как оказалось, на судьбу актера во многом повлияла дружба с его дальним родственником, актером и режиссером Беном Аффлеком, который жил с Мэттом на одной улице. Когда будущий актер в 16 лет заявил родителям о выборе профессии, сложно сказать, что он были в восторге, но все же приняли его выбор: тогда Мэтт отправился на кинопробы, оплатив дорогу в Нью-Йорк самостоятельно. И спустя почти десяток лет Мэтт Деймон играет в фильме с Беном Аффлеком "Умница Уилл Хантинг", сценарий к которому они написали сами и еще и "Оскар" за него получили.

Сегодня.Lifestyle рассказывают о самых ярких экранных перевоплощениях именинника.

"Умница Уилл Хантинг", 1997

Друзья в жизни и в фильме друзья. Мэт Деймон и Бен Аффлек вместе снимались в фильме Гаса Ван Сента и вместе написали к нему сценарий. В итоге: премии "Оскар" в номинации "Лучший оригинальный сценарий", а сам Мэтт Деймон получил номинацию за "Лучшую мужскую роль", стал обладателем премии "Золотой глобус" и многих других.

По сюжету Уилл Хантинг, которого играет Мэтт Деймон, обладает врожденными уникальными способностями в области математики. У него великолепная эйдетическая память, которая помогает ему быстро накапливать знания энциклопедического уровня. Все бы хорошо, но вот только он работает обычным уборщиком в институте. Но однажды он попадет в поле зрения профессора Джеральда Ламбо…

"Превосходство Борна", 2004

Фильм – продолжение экранизации "Идентификация Борна" о бывшем сотруднике ЦРУ Джейсоне Борне, которого играет Мэтт Деймон. Второй фильм был радушно встречен зрителями, а за главную роль в фильме Мэтт Деймон был номинирован на множество кинопремий.

Спустя три года Джейсон Борн со своей подругой живет на Гоа. Его преследуют воспоминания о берлинском отеле, где когда-то произошло убийство. Тем временем в Берлине ЦРУ проводит операцию, в которой замешан след российских олигархов и политиков. Но операция проваливается, а киллер умышленно оставляет следы, компрометирующие Борна.

"Информатор", 2009

В основе сюжета триллера с элементами черной комедии лежит книга Курта Айхенвальда "Информатор", основанная на реальных событиях. Для Мэтта Деймона это уже не первое сотрудничество с режиссером Стивеном Содербергом – перед этим актер появился в его криминальной ленте "Одинадцать друзей Оушена".

На рынке агропромышленных компаний главы крупных корпораций практикуют между собой "договорные" цены на продукцию. Шумиху вокруг этой ситуации активно начал развивать успешный топ-менеджер одной из агропромышленных корпораций Марк Уитэкер. Он привлек к делу агентов ФБР, стал осведомителем, собрал уйму компромата, пока не выяснилось, что у него самого "рыльце в пушку"…

"Не брать живым", 2010

Действия фильма происходят в Багдаде. 2003 год, агенты ЦРУ вместе с военными ведут тщательные и безуспешные поиски оружия массового поражения. Главный герой, старший уорент-офицер Рой Миллер, которого играет Мэтт Деймон, понимает всю предвзятость такого расследования. Он тоже вынужден принимать участие в этом расследовании. Но вскоре становится помехой для двух противоборствующих силовых структур США, так как его мнение радикально отличается от мнения командования, а вот раскрывать свое мнение опасно для жизни самого Миллера.

За роль Роя Миллера Мэтт Деймон был удостоен номинации на Премию Teen Choice Awards в категории "любимому киноактеру".

"За канделябрами", 2013

Америка, конец 1970-х. Скотт Торсон, которого играет Мэтт Деймон, работает дрессировщиком животных для кинофильмов. Однажды продюсер Боб Блэк знакомит его с известным и популярным пианистом и шоуменом Либераче. Ему понравился добрый и отзывчивый дрессировщик, а после того, как Скотту удается вылечить собаку Либераче от заболевания глаз и восторгу шоумена нет предела. Он сетует Скотту на то, что одинок и предлагает ему стать компаньоном. Так Скот перебирается в особняк богача.

Мир музыки, ошеломительно ярких выступлений, щедрости и заботы со стороны покровителя не могли не повлиять на юношу, детство которого прошло в детдоме и приемной семье. Он привязывается к своему покровителю и даже теряет свое лицо в прямом смысле слова…

"Марсианин", 2015

Кинолента, которая принесла Мэтту Деймону вторую номинацию на "Оскар" за актерскую работу. Однако тогда статуэтка досталась Леонардо Ди Каприо за фильм "Выживший", и нельзя сказать, что незаслуженно.

Действия происходят в недалеком будущем. Исследовательская экспедиция высаживается на Марсе, но вскоре попадает в песчаную бурю и членам экспедиции, приходится срочно отправляться на Землю. Одного из членов экспедиции, Марка Уотни (Мэтт Деймон), сметает бурей, а его скафандр поврежден. После безуспешных поисков члены экспедиции эвакуируются без Марка.

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