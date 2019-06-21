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ТОП-5 культовых ЛГБТ-фильмов, которые перевернут ваше сознание

Это трогательные истории и яркие драмы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:51
"Зови меня своим именем"
"Зови меня своим именем"
Фото: YouTube

В Киеве 16 июня стартовало самое масштабное ЛГБТ-событие Украины "КиевПрайд". В программе различные мероприятия, а также ежегодный Марш равенства. Предлагаем вспомнить самые яркие ЛГБТ-фильмы в нашей подборке.

"Парни не плачут", 1999

"Мы прошли долгий путь", – сказала Хилари Суонк в 1999 году, получая "Оскар" за лучшую женскую роль, которая досталась ей за перформанс в суровом, но глубоко трагичном биографическом фильме Кимберли Пирс о Брэндоне Тине, убитом молодом трансгендере, который поплатился жизнью за то, чтобы жить своей правдой на американском Среднем Западе. Фильм "Парни не плачут" заставил мир пересмотреть концепцию транс-идентичности, драматизируя кризис Тины с несентиментальной откровенностью.

"Горбатая гора", 2005

В этой ленте, получившей восемь номинаций на премию "Оскар", Хит Леджер и Джейк Джилленхол играют любовников-пастухов на Диком Западе в 1960-х годах. Фильм быстро стал культурным феноменом: актеры появляись на обложках журналов, а ленту обсуждали чуть ли не на каждом ток-шоу. The Guardian провозгласил эту историю любви "самым важным фильмом, который вышел в Америке за последние годы".

"Девушка из Дании", 2015

Режиссер ленты Том Хупер как-то рассказал, что он был вынужден снять фильм "Девушка из Дании", "потому что очень мало людей слышали о Лили Эльбе –первопроходце, которого следует знать, но который оказался в стороне от истории". Так, Эдди Редмэйн великолепно исполняет роль Эйнара Вегенера ака Лили Эльбе – мужчины-трансгендера, который стремится перенести операцию по смене пола в 1930 году, задолго до того, как культура или медицина смогли бы полностью удовлетворить его потребности.

"Лунный свет", 2016

Действие оскароносной драмы "Лунный свет" происходит в едва узнаваемом, но в то же время тревожно реалистичном Майами. В фильме рассказывается о трех этапах жизни главного героя Шайрона – от детства до зрелого возраста, когда он примиряет свою сексуальность со своей культурой. Парень находится в сложной ситуации, состоящей из внутреннего и внешнего кризиса маскулинности. "Лунный свет" подымает вопросы цветной однополой любви – одной темы, базирующейся на двух столпах, поддерживающих ненависть в устарелом и недалеком мире.

"Зови меня своим именем", 2017

Основанный на работе Андре Асимана, фильм "Зови меня своим именем" – это больше, чем просто горько-сладкая история летнего романа. Режиссер Лука Гуаданьино искусно изображает путаницу вожделения и напряженности между умным не по годам 17-летним Элио и очаровательным 24-летним Оливером. От посиделок в саду усадьбы и романтичных прогулок в северной Италии, до монолога о необходимости боли и сцены проливания слез у камина – "Зови меня своим именем" – это необычайно нежная и при этом разрушительная история любви, которая демонстрирует, что на первый план всегда выходят чувства, а не люди, которые их испытывают.

Напомним, ранее мы сделали интересную подборку - фильмы с актрисами, которые сыграли мужчин и перевоплотились лучше любого актера.

По материалам vogue.ua.

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фильм Лунный свет горбатая гора зови меня своим именем Девушка из Дании
Источник: Сегодня
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