ТОП-5 лучших хитов Олега Винника

Артисту 31 июля исполняется 46 лет

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

31 июля, свой 46-й день рождения отмечает популярный певец Олег Винник. Артист стал любимцем среди украинских поклонниц, а его песни занимают чартеры хит-парадов. Предлагаем вспомнить самые яркие его хиты в нашей подборке.

Смотрите видео о том, что Олег Винник бережет от посторонних глаз:

Как известно, самыми яркими хитами Винника являются "Нино", "Вовчиця", "Ты в курсе", "Невеста", "Я не устану".

"Счастье"

Песня стала первым хитом Олега Винника. После ее выхода поклонники стали называть артиста "Мистер счастье".

"Здравствуй, невеста"

Это уже одна из любимых песен молодоженов, без которой не обходится ни одна свадьба. Она набрала более 29 миллионов просмотров на YouTube.

"Вовчиця"

Эот уже одна из самых популярных песен артиста. По ее названию поклонниц артиста называют вовчицями.

"Нино"

Эта песня стала визиткой Винника. Клип набрал больше 25 миллионов просмотров на YouTube.

"Найкращий день"

Песня стала саундтреком к комедии "Шалене весілля", в которой Олег сыграл эпизодическую роль. Композиция стала хитом.

Напомним, Сегодня.Lifestyle вспомнили о детстве, карьере и личной жизни Олега Винника.

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