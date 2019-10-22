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Катрин Денев – 76: ТОП-5 лучших ролей актрисы

22 октября Катрин Денев празднует 76-летие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:31
Катрин Денев
Катрин Денев
Фото: Getty Images

Легенда экранов. Ее считают иконой французского кино. Сегодня, 22 октября, Катрин Денев празднует день рождения. Знаменитой актрисе исполняется 76 лет, 60 из которых она активно снимается в кино.

Первый взлет в карьере актрисы произошел благодаря романтическому мюзиклу "Шербурские зонтики" (1964) Жака Деми. Сегодня многие вспоминают об этой картине благодаря музыке Мишеля Леграна. Актриса лишь один раз номинировалась на "Оскар" за фильм "Индокитай". В результате картина получила эту статуэтку, а сама артистка – нет. Американская киноакадемия никогда не любила раздавать актерские награды звездам из других стран. Отметим, что в ее фильмографии уже более 130 картин, и мы предлагаем вспомнить самые яркие работы Катрин Денев.

"Шербурские зонтики", 1964

Именно этому мюзиклу Денев обязана цветом своих волос. Впервые перекрасившись в блондинку на пробах, актриса обрела свой знаменитый образ. Роль юной Женевьевы – нежной, немного легкомысленной, меланхоличной девушки из небольшого городка, – открыла Катрин дорогу в мир большого кино. Грустная история первой любви покорила сердца не только зрителей, но и Каннского жюри. Картина получила Золотую пальмовую ветвь на фестивале 1964 года. Не обошли фильм вниманием и американцы – "Шербурские зонтики" получили четыре номинации на "Оскар".

"Дневная красавица", 1967

Еще один великий режиссер в копилке работ актрисы. "Дневная красавица" снята по мотивам одноименного романа Жозефа Кесселя и получила "Золотого льва" в Венеции в 1967 году. Главная героиня – Северина, чьи мазохистские наклонности не может удовлетворить излишне нежный и предупредительный муж. Она устраивается работать в бордель, чтобы, наконец, воплотить свои сексуальные фантазии. Поскольку Северина может работать лишь днем, пока мужа нет дома, она получает прозвище "Дневная красавица". Девушка становится популярной среди клиентов заведения. А потом влюбляется в одного из них.

"Последнее метро", 1980

Один из самых знаменитых фильмов Денев, где она сыграла в паре с Жераром Депардье, своим другом и постоянным экранным партнером. История о парижском театре в годы нацистской оккупации. Денев исполнила роль Марион Штайнер – актрисы и жены талантливого режиссера Люки Штайнера, которого она вынуждена прятать в подвале театра. Марион приходится исполнять обязанности мужа по руководству, каждый вечер, спускаясь к нему и получая указания относительно новой постановки. При этом ей нужно отбиваться от коллаборационистов, жаждущих завладеть театром. И все это на фоне тайной влюбленности в партнера по сцене. "Последнее метро" снискал успех у публики и получил целых десять "Сезаров", включая приз за Лучшую женскую роль.

"Отчаянная домохозяйка", 2010

Одна из относительно недавних ролей Катрин Денев, особая прелесть которой заключается в том, что актриса очень смело посмеялась над собой и над всеми штампами, которые сложились за годы ее карьеры. Сюзанна Пюжоль – обычная домохозяйка, жена руководителя фабрики по производству зонтиков (намек на "Шербурские зонтики"). Ее жизнь круто меняется, когда муж попадает в больницу с сердечным приступом, а на фабрике в самом разгаре забастовка рабочих. Тогда героине Денев приходится примерить на себя совсем другую роль, которая приходится ей по вкусу (намек на "Последнее метро"). Сюзанна из покорной, тихой домохозяйки, в свободное время пишущей наивные стихи, превращается в директора фабрики и главу своей собственной семьи.

"Я и ты", 2017

Катрин Денев демонстрирует, что находится в отличной актерской форме. "Я и ты" – это история взаимоотношений двух женщин – Клэр (Катрин Фро) и бывшей любовницы ее покойного отца Беатрис (Катрин Денев). По словам Денев, ее героиня – женщина, в которой уживаются эмоциональная глубина и поверхностность, она и щедра, и эгоистична. Это женщина, которая живет сегодняшним днем и старается насладиться жизнью, порой в ущерб другим. Роль Беатрис Мартен Прово написал специально для Катрин Денев.

Напомним, этим летом актриса посетила Украину. Катрин Денев прилетела на ОМКФ 2019 и дала интервью Сегодня.Lifestyle.

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Источник: Сегодня
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