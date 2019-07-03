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Тому Крузу – 57! ТОП-5 лучших ролей голливудского красавчика

Больше всего актер запомнился ролью Итана Ханта во франшизе "Миссия невыполнима"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:17
Том Круз
Том Круз
Фото: Getty Images

Голливудский актер Том Круз, который сыграет в седьмой и восьмой частях "Миссии невыполнимой", 3 июля празднует день рождения. Актеру исполнилось уже 57 лет! Мы вспоминаем самые яркие роли актера в своей подборке фильмов.

Смотрите видео о том, как Том Круз хочет отречься от своей веры:

"Рискованный бизнес"

Первая главная роль Тома в далеком 1983 году, которая и принесла ему известность. Том Круз сыграл старшеклассника Джоэла Гудсона, который живет с родителями в эксклюзивном квартале Чикаго на берегу озера Мичиган. Днем его жизнь полна заботами, а по вечерам он фантазирует о сексе. Сейчас эта комедия кажется странной и практически невозможно представить Круза в этом фильме. 

"Лучший стрелок"

Фильм получил четыре номинации на премию "Оскар". Том Круз сыграл лейтенанта Пита Митчелла  по кличке "Мэверик". В ленте много полетов, стрельбы и любовных терзаний со стороны героя Круза. Кстати, Том сообщил на своей странице в Твиттере о старте съемок сиквела знаменитого экшена.

"Ванильное небо"

Мелодрама, ставшая классикой плаксивого кино. Том Круз сыграл богатого плейбоя Дэвида Эймса, у которого было все. Однажды он встречает красотку Софию (Пенелопа Круз), но по стечению обстоятельств попадает в автокатастрофу вместе с бывшей подружкой (Камерон Диас). Он становится уродом, решается на операцию и тут реальность смешивается с его снами. Как оказалось, он действительно спит и спит 150 лет. Чтобы проснуться, ему нужно прыгнуть с небоскреба, а он панически боится высоты. Сюжет фильма очень похож на новые кинокартины. Но повторить игру Круза уже вряд ли кому-то удастся. 

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"Интервью с вампиром"

Мистическая драма, в которой Том Круз сыграл вместе с Брэдом Питтом. Герой Круза - вампир из Старого Света по имени Лестат соблазняет утратившего желание жить Луи и превращает его в вампира. Вдвоем они творили страшные, но интересные дела. Свою историю Луи рассказывает уже в современном мире репортеру.

"Последний самурай"

Фильм был выдвинут на четыре премии "Оскар", имеет 15 наград и 39 номинаций. Фильм является художественной интерпретацией событий, происходивших в Японии во второй половине 19 столетия, а именно в переломный для Японии момент введения всевозможных модернизаций по западному образцу. Наверное, самая глубокая и драматическая роль Тома Круза – лейтенант Нейтан Олгрен. Герой попадает в плен к самураям, живет в их деревне, учит язык и обычаи. Затем его отпускают, он возвращается в Токио, но душой остается с ними и становится самураем.

Напомним, актер Том Круз и режиссер/ сценарист Кристофер МакКуорри, которые вместе работали над "Миссия невыполнима: Нация изгоев" и "Миссия невыполнима: Фолаут", сейчас находятся на съемочной площадке сиквела "Лучшего стрелка".

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Источник: Сегодня
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