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ТОП-5 нашумевших сериалов последних лет, которые стоит посмотреть каждому

Сегодня, 15:49

Если вы не знаете что посмотреть, наша подборка поможет вам выбрать отличный сериал

Каждый год на экраны выходит огромное количество сериалов, но посмотреть все из них даже самые заядлые любители не успевают. Мы продолжаем делиться новинками кино и сериалов, которые действительно стоят вашего внимания.

В новой подборке от Сегодня.Lifestyle – совершенно разные по жанрам сериалы, с неповторимыми и оригинальными сюжетами и персонажами, которые влюбляют в себя зрителя с первых минут просмотра.

Ранее мы рекомендовали ТОП-5 лучших приключенческих боевиков, которые вышли за последние несколько лет, а также делились подборкой чудесных романтических фильмов на вечер.

"Рассказ служанки"

"Рассказ служанки"
"Рассказ служанки"
Фото: themoviedb.org

Действие разворачивается в далеком будущем, в вымышленном государстве Галаад, где фанатично чтят религиозную теократию. Под запретом театры, все виды искусства, свобода слова, а разрешены лишь церкви и магазины. За атеизм, связь без брака или принадлежность к другой ориентации грозит смертная казнь. Строго контролируется передвижение людей. Женщины признаны людьми низшего сорта и им запрещено практически всё. Самое лучшее, что может произойти в их жизни – это работа в полиции нравов или же, стать женой командора.

Из-за загрязнения окружающей среды не каждая женщина может иметь ребёнка. Поэтому женщин из простого сословия отправляют в специальные лагеря, где их ждёт участь "служанки". Их задача – рождение детей для высоких чинов государства, чьи жёны, к несчастью, не могут родить.

Главная героиня сериала – Джун Осборн, не успела вместе с мужем и дочерью пересечь границу, чтобы навсегда покинуть эту страну и теперь её ждёт участь суррогатной матери. Что ждет Джун впереди и через какие препятствия ей предстоит пройти – узнайте, посмотрев сериал в онлайн-кинотеатре на OLL.TV.

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"Хранители"

"Хранители"
"Хранители"
Фото: themoviedb.org

Сериал основан на серии комиксов. Действие сериала происходит в альтернативной реальности. В ней нет интернета и нет привычных для всех смартфонов. Радикальная организация под названием "Седьмая кавалерия" проводит по всей стране волну нападений на сотрудников полиции, что привело к гибели многих полицейских. В результате были приняты законы, обязующие полицейских носить маски и не раскрывать свою личность.

Сериал рекордсмен по количеству номинаций на премию "Эмми". Он представлен в 25 номинациях. Смотрите полный список номинантов на премию "Эмми-2020".

"Большая маленькая ложь"

"Большая маленькая ложь"
"Большая маленькая ложь"
Фото: themoviedb.org

В центре сюжета – история пяти женщин, которые живут в прибрежном калифорнийском городке Монтерей, известным своими прекрасными школами, дорогими домами и их респектабельными и богатыми обитателями. Однажды на благотворительном вечере случается загадочное убийство.

Вначале может показаться, что все жительницы Монтерея счастливы и благополучны. Но весьма скоро начинает открываться подноготная каждой семьи, членам которых не чужды насилие, измены, страх и ложь. В каждой семье есть свой скелет в шкафу. Но кто же убийца?

Сериал получил 8 премий "Эмии" в разных номинациях.

"Инстинкт"

"Инстинкт"
"Инстинкт"
Фото: themoviedb.org

На Манхеттене орудует маньяк-убийца, жертвы которого никак не связаны. На месте преступления маньяк оставляет игральную карту, которая намекает на следующую жертву. В своем расследовании полиция зашла в тупик.

Главный герой – профессор Дилан Рейнхарт, который раньше работал на ЦРУ, сейчас пишет книги и последние годы своей деятельности посвятил науке. В его уникальном опыте и умении раскрывать преступления нуждаются полицейские из отдела по раскрытию убийств. Дилан Рейнхарт принимается за расследование и вначале успешно его ведет, однако вскоре события заставляют его во многом сомневаться.

"Банды Лондона"

"Банды Лондона"
"Банды Лондона"
Фото: themoviedb.org

Криминальная драма от режиссёра боевика "Рейд" Гарета Еванса. По сюжету, Лондон охватила жестокая война бандформирований за власть после того, как был убит главарь самой влиятельной преступной группировки.

Сын убитого главаря зол на весь мир и решает отомстить за гибель отца. Ради этого он даже готов утопить Лондон в крови. Удастся ли представителям закона противостоять обезумевшим бандитским группировкам, которые готовы развязать военные действия на территории города?

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