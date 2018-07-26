ТОП-5 неизвестных ролей Сандры Баллок, о которых стоит знать каждому

Оскароносная актриса сыграла в некоторых провальных проектах, но актерская игра была на высшем уровне

Сандра Баллок. Фото: AFP

Голливудская актриса, "мисс Конгениальность", как ее называют после одноименного фильма, – Сандра Баллок 26 июля отмечает свое 54-летие. Обладательница "Оскара" за лучшую женскую роль в фильме "Невидимая сторона", она запомнилась успешными ролями во многих фильмах: "Мисс Конгениальность", "Предложение", "Пока ты спал", "Гравитация". Но а в нашей подборке мы хотим вспомнить малоизвестные роли Сандры, которые могут затмить даже известные фильмы с ее участием.

"Разрушитель"

Малоизвестная Сандра в фильме сыграла уже с любимчиками публики - Сильвестром Сталлоне и Уэсли Снайпсом. Актриса сыграла лейтенанта Ленины Хаксли, неуклюжего полицейского из будущего. Многие критики единодушно отметили запоминающееся комедийное исполнение Сандрой своей героини, хотя сам фильм был воспринят холодно и с треском провалился в прокате.

"Практическая магия"

Проект считается финансово неудачным. Баллок сыграла одну из сестер-колдуний – Салли Оуэнс. Фильм в прокате не окупился, но роль Сандры в дуэте с Николь Кидман плохой не назовешь.

"Предчувствие"

Сандра сыграла с актером Джулианом Макмэхоном. Фильм рассказывает об одной неделе жизни домохозяйки Линды, у которой предчувствие чего-то очень плохого только усиливается с каждым днем, а события, которые этому способствуют, не соблюдают свою хронологию.

"Жутко громко и запредельно близко"

Фильм был разгромлен кинокритиками. Сандра Баллок сыграла с Томом Хэнксом и начинающим актером Томасом Хорном. Фильм затрагивает тему террористических актов в США 11 сентября 2001 года.

"Копы в юбках"

Баллок сыграла комедийную роль спецагента Сары. Но фильм вышел в один год с картиной "Гравитация", где актриса сыграла довольно драматическую роль, поэтому ее игра в "Копах", мягко говоря, померкла. Актриса сыграла в дуэте с Мелиссой Маккартни.

Напомним, Сандра Баллок после криминальной комедии "Восемь подруг Оушена" отправится в путешествие по постапокалиптическому миру в фильме Bird Box.