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ТОП-5 очень смешных комедий на вечер – кинотека OLL.TV

Сегодня, 16:30

Новая подборка кинолент для нескучного просмотра

Если вы в поиске того, что можно посмотреть, и у вас настроение для чего-то легкого, комедии идеально для этого подойдут.

Приятно, когда комедии изобилуют искромётным юмором, множеством добрых курьёзных ситуаций, в которые попадают их герои. В нашей новой подборке забавные фильмы на самые разные темы: от истории о ловеласе, который будет соперничать с искусственным интеллектом, до взрослого бизнесмена, которому предстоит пересмотреть свой "несовременный подход", чтобы выпутаться из долгов.

Такие комедии не только заряжают положительными эмоциями, но и заставляют поразмышлять о некоторых жизненных ситуациях, над которыми вы раньше не задумывались.

Ранее мы рекомендовали 7 потрясающих фильмов, если вы хотите отвлечься от реальности и 5 новых крутых сериалов 2020 года.

Суперстюард

"Суперстюард"
"Суперстюард"
Фото: Скриншот из YouTube

Красавчик и плейбой Ларри обожает свою работу бортпроводника, ведь для героя-любовника это шикарная возможность во время полёта соблазнять самых красивых пассажирок, завязывая с ними романтические отношения без продолжения. Он берёт от жизни всё, но однажды компания нанимает на работу бортпроводниками сотрудников с искусственным интеллектом. Как далеко сможет техника вмешаться в жизнь человека? Ларри предстоит побороться за своё место на борту самолёта.

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Большая афера в маленьком городе

"Большая афера в маленьком городе"
"Большая афера в маленьком городе"
Фото: Скриншот из YouTube

В маленьком городке, который находится высоко в Альпах, закрывается шахта. Начинается безработица, что чревато серьёзными последствиями. Местные жители находят выход и решают создать новое предприятие – фабрику. Но на фабрике должен обязательно быть настоящий врач, а этой специальностью никто в маленьком городке не владеет. По воле случая в это время к ним из Милана приезжает пластический хирург, который привык к клиентам высокого уровня. Местным жителям необходимо, во что бы то ни стало убедить доктора остаться.

Продавец

"Продавец"
"Продавец"
Фото: Скриншот из YouTube

Бен Селлек – владелец небольшой фирмы по продаже подержанных автомобилей. Его фирма терпит убытки, и бизнес неукоснительно катится в пропасть. Будучи уже человеком в возрасте и понимая, что его методы продаж не современны, он нанимает на работу известного профессионала в продажах – Дона Риди, который ни перед чем не остановится, чтобы добиться заветной цели. Дон фонтанирует идеями, умеет хорошо говорить и общаться с покупателями, ну просто душка. В результате Дон разрабатывает план – на день Независимости провести распродажу подержанных автомобилей Бена Селлека, применяя всевозможные методы маркетинга.

Неслабый пол

"Неслабый пол"
"Неслабый пол"
Фото: Скриншот из YouTube

Винс – аморальный адвокат, привыкший к победе, который не знаком со словом "нет". Он занимается бракоразводными процессами и не проиграл ни одного дела. К тому же Винс – ловелас и женский сердцеед. Но после знакомства с очаровательной блондинкой Джейн, жизнь Винса радикально меняется. Она многое пережила с мужем, который заставил её сильно страдать. Завоевать её сердце Винсу будет не просто, к тому же она интеллектуалка, которая всесторонне развита и общительна. На какое пари согласится Винс, чтобы покорить сердце Джейн?

Соблазнитель-2

"Соблазнитель-2"
"Соблазнитель-2"
Фото: Скриншот из YouTube

Продолжение истории Генри-красавчика, который всегда был завидным мужчиной и любимчиком женщин. О таких ещё говорят – альфа-самец. Теперь пришло время устраивать настоящую семейную жизнь. Но оказывается, что не просто избавиться от своих прежних привычек. И тут начинается вереница хаотичных событий: дети, бывший муж возлюбленной Генри, молодая няня и истеричный директор киностудии – все вместе они превращают жизнь героя в пазл смешных и неловких ситуаций. Как уделить время всем, и в то же время справиться с соблазнами прежней жизни плейбоя?

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Ранее мы рекомендовали три затягивающих сериала для любителей мрачной и таинственной атмосферы.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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