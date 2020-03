ТОП-5 песен именинницы Селин Дион, которые вызывают мурашки по коже

Певице исполняется 52 года

Сегодня, 30 марта, свой день рождения отмечает всемирно известная канадская певица, автор песен и композитор Селин Дион. Ей исполняется 52 года.

Примечательно, что в карьере будущей звезды ключевую роль сыграла ее мать, которая отправила записи Селин Дион известному продюсеру Рене Анджелилю. В результате он был очарован не только ее голосом, предложив записать альбом, но и самой Селин, которая спустя 14 лет стала его супругой.

Артистка обрела популярность в Европе благодаря участию и победе в "Евровидении" в 1988 году. Триумф Селин Дион принесла песня Ne partez pas sans moi.

Певица Селин Дион Фото: Getty Images

Всемирное признание звезде принесла чувственная песня My heart will go on, ставшая саундтреком культовой драмы "Титаник". В 1997 году Селин Дион действительно подпевал весь мир. My heart will go on получила премию "Оскар" как лучшая песня. В 1999 она выиграла "Грэмми" в номинациях "Запись года", "Песня года", "Лучший женский исполнитель" и "Лучшая написанная для фильма песня". В 1998 году композиция была удостоена "Золотого глобуса".

В честь дня рождения певицы предлагаем вспомнить ТОП-5 песен Селин Дион, которые вызывают мурашки по коже.

Селин Дион – My heart will go on, 1997

Селин Дион – All By Myself, 1996

Селин Дион – Falling Into You, 1996

Селин Дион – Because You Loved Me, 1996

Селин Дион – The Power of Love, 1993

Напомним, ранее Селин Дион в эффектном мини-платье произвела фурор в Париже.

