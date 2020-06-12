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ТОП-5 лучших книг 2019-2020 года, которые стоит прочесть этим летом

Сегодня, 19:50

Узнайте, какие книги были наиболее популярны в прошлом и нынешнем году

Качественная книга развлечет вас и разнообразит ваше лето. Сегодня.Lifestyle собрали для вас самые яркие и самые известные книги 2019 и 2020 года. Они пользуются мировой популярностью и уже успели стать бестселлерами.

Поэтому, быстрее выбирайте себе произведение по душе в нашем списке, и настройтесь на приятное времяпровождение.

Самые популярные книги 2019-2020
Самые популярные книги 2019-2020
Фото: unsplash.com

Обман. Джонатан Келлерман (2020)

Джонатан Келлерман – популярный автор детективов и триллеров, и опытный клинический психотерапевт. На его счету уже больше 40 романов, многие из которых стали бестселлерами New York Times. В начале детектива "Обман" учительницу Элизу Фриман находят мертвой в ванной, наполненной сухим льдом. Перед смертью женщина записала видеообращение, обвинив троих коллег-преподавателей в насилии. Теперь полицейским предстоит распутать сложное дело, которое им поручают как "сверхсекретное расследование".

Жюдит Дюпортей. Любовь по алгоритму. Как Tinder диктует, с кем нам спать (2020)

Сегодня смартфон очень важен для нас: в нем вся наша жизнь, и личная тоже. Мы доверяем приложениям для знакомства в выборе идеального партнера – для секса на одну ночь, или же для серьезных отношений. Но могут ли цифровые алгоритмы действительно определить того, кто нам нужен? Журналистка Жюдит Дюпорей начала использовать Tinder, чтобы отвлечься после тяжелого расставания. В итоге получилось исследование того, какие ловушки есть в Tinder, как он влияет на нашу самооценку и романтическую жизнь.

Эми Тан. Пройти по краю мира (2020)

Эми Тан раньше написала популярный роман "Клуб радости и удачи". Ее новая история о сложностях жизни эмигрантки – китаянки Лу Лин, прожившей большую часть жизни в Сан-Франциско. Женщина так и не смогла почувствовать себя американкой. Сейчас она часто вспоминает родную деревушку и то, что оставила в прошлом. Лу Лин хочет передать воспоминания и любовь к родине своей дочке Рут. Но та лишь считает, что ее мать немного не в себе.

Самые популярные книги 2019-2020
Самые популярные книги 2019-2020
Фото: unsplash.com

Город женщин. Элизабет Гилберт (2019)

Элизабет Гилберт известна на весь мир супербестселлером "Есть. Молиться. Любить". В своем новом романе "Город женщин" писательница рассказывает о дерзком и сверкающем театральном Нью-Йорке 1940-х годов. Девятнадцатилетняя Вивиан попала в яркий театральний мир, так и не закончив колледж. Девушка начинает работать костюмером, параллельно исследуя свою сексуальность. Она и ее новые подруги преодолевают различные препятствия на пути в красивой и радостной жизни.

Не ной. Джен Синсеро (2019)

Джен Синсеро – известная бизнес-коуч, ранее написала "НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед" (в оригинале You are badass). Ее новая книга – энциклопедия для руководителей и тех, кто хочет быть финансово успешным. Писательница сама изменила свою жизнь к лучшему: успех к ней пришел только после сорока. Раньше женщина очень экономила, снимала плохое жилье и одевалась на секонд-хенде. Сейчас она может позволить себе первоклассную жизнь и отдых.

Ранее мы рассказали о ТОП-5 книг на лето, которые Билл Гейтс рекомендует прочесть.

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