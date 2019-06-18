ТОП-5 горячих фильмов со сценами у прохладного бассейна

В такую жару можно окунуться с головой в красивое кино

Мэрилин Монро. Кадр из фильма "Что-то должно случиться" Фото: YouTube

Если в жаркую погоду вы не решились загорать на пляже и купаться в прохладных бассейнах, то предлагаем вам нырнуть с головой в интересные фильмы. В этих киноработах главные герои влюбляются, расстаются и охлаждаются у бассейна. Предлагаем список фильмов с лучшими сценами у бассейна.

"Что-то должно случиться", 1962

Работа Джорджа Кьюкера, фильмы которого вошли в золотой фонд Голливуда, с несравненной Мэрилин Монро в главной роли. Спустя пять лет после исчезновения Эллен (Мэрилин Монро) суд признал ее умершей. Николас Арден, муж Эллен, снова женится и отправляется в свадебное путешествие. Вернувшись с Гавайев, он застает дома Эллен. Новоиспеченной жене Николаса она представляется как мисс Ингрид Тик, гувернантка детей Арденов. Страсти накаляются, а герои погружаются в необычный любовный треугольник. Интересна картина и тем, что она так и не была завершена из-за смерти Мэрилин Монро. Но те полчаса отснятого с актрисой материала безусловно заслуживают внимания.

"Бассейн", 1969

Фильм Жака Дере с Роми Шнайдер и Аленом Делоном. Молодой писатель Жан-Поль и его подруга Марианна уединенно проводят летний отпуск в Сен-Тропе на великолепной вилле с большим бассейном. Неожиданно к ним приезжает давний друг Жан-Поля Гарри с дочерью Пенелопой. Жан-Поль совершенно не рад приезду гостей, поскольку он подозревает, что когда-то у Марианны и Гарри были отношения. Масла в огонь подливает и юная Пенелопа, которая соблазняет Жан-Поля.

"Большой всплеск", 2015

Работа знаменитого итальянского режиссера Луки Гуаданьино с отличным актерским составом: Тильда Суинтон, Рэйф Файнс, Маттиас Шонарс и Дакота Джонсон. Рок-звезда Марианна Лэйн вместе со своим молодым бойфрендом отправляется на отдых на юг Италии. В их жизнь внезапно вторгаются незваные гости в лице бывшего возлюбленного Марианны Гарри и его юной сексапильной дочери. Их появление нарушает уединенное спокойствие парочки и вносит хаос. По сути, ремейк "Бассейна" вышел очень эстетским и современным.

"Молодость", 2015

Драма Паоло Соррентино рассказывает историю двух стариков Фреда и Мака. Фред – известный композитор и дирижер, который не раз получал награды за свои заслуги. Фрэд и Мик дружат уже полвека, смеются над собой и удивляются красоте и несправедливости этого мира. Лето они проводят на альпийском курорте, где, вспоминая откровения далекого прошлого, решают изменить свои жизни. Грустный и красивый фильм о философском отношении к молодости и старости.

"Зови меня своим именем", 2017

Эта работа Луки Гуаданьино переносит зрителя в Италию 1983 года. Элио – семнадцатилетний парень, который вместе с родителями проводит лето в загородном доме. Его отец – профессор археологии, который работает над очередной научной работой. К себе в помощники он берет недавно закончившего университет американца Оливера. Пока они занимаются исследованиями древностей греко-римской цивилизации, Элио держится в стороне. Он слушает Баха, читает книги и лишь иногда поглядывает на незнакомца, но со временем и он попадает под влияние чар Оливера, покорившего буквально всех: от служанки до местных красоток. Один из самых сильных фильмов 2017 года стал трамплином для карьеры молодого актера Тимоти Шаламе.

Напомним, ранее мы делали подборку фильмов, которые снимались на экзотических островах посреди океана.

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