ТОП-5 уморительных комедий, которые скрасят ваши выходные – смотрите на OLL.TV

Эти киноленты точно поднимут вам настроение

Впереди выходные и, разумеется, захочется отдохнуть от груза будней. Один из способов отвлечься от и весело провести несколько часов – просмотр комедийных фильмов в хорошей компании или наедине. Сегодня.Lifestyle рассказывают о пяти великолепных комедиях, которые можно посмотреть дома онлайн.

Ранее мы рекомендовали к просмотру 5 фильмов Педро Альмодовара с жизненными и небезупречными героями.

Полтора шпиона

США, 2016

Кадр из фильма "Полтора шпиона" Фото: Imdb.com

Келвин Джойнер по прозвищу "Золотая ракета" в школьные годы был всеобщим любимцем и настоящей звездой. Женившись на первой красавице школы, работает обычным бухгалтером и грустит о ярких событиях минувших лет. Нынешняя жизнь кажется Келвину предсказуемой и скучной. Боб Стоун в школьные годы был смешным толстяком и любителем пончиков и страдал от насмешек всей школы. На его защиту всегда приходил Келвин. Однажды Келвин встречает Боба, который изменился до неузнаваемости. Он привёл своё тело в порядок и стал суперагентом ЦРУ. Боб просит Келвина помочь ему в одном деле. Согласившись, Келвин даже не подозревает, что окажется в эпицентре событий операции ЦРУ и от него будет зависеть судьба всего мира.

Особо опасна

США, 2015

Кадр из фильма "Особо опасна" Фото: Imdb.com

Героиня комедийного приключенческого боевика по имени Меган – одна из лучших учениц школы детей-убийц. Устав от жизни спецагента, она фальсифицирует свою смерть и поступает в обычную школу в пригороде. Но жить как обычный подросток: быть популярной, ходить на свидания, на самом деле, не так просто. Всё усложняет её бывший тренер Виктория, а теперь её заклятый враг, которая отправила под прикрытием в школу Меган другого подростка-спецагента Хизер. Цель Хизер захватить Меган.

Блондинка в эфире

США, 2014

Кадр из фильма "Блондинка в эфире" Фото: Imdb.com

Мечта Меган Майлз стать ведущей новостей вот вот осуществится. Телеканал объявляет о прослушивании на эту должность. В ночь перед ответственным прослушиванием Меган отправляется с подругами в ночной клуб. Утром она просыпается в постели с незнакомым мужчиной, без своей сумочки, в которой лежат её телефон и деньги, оставшейся в эвакуированной машине. У неё есть только 8 часов, чтобы привести себя в порядок и добраться до самого важного собеседования в её жизни.

По ту сторону кровати

Франция, 2008

Кадр из фильма "По ту сторону кровати" Фото: Imdb.com

Юмористическая история о замужней паре Ариане и Хьюго, которые нестандартным способом попытались сохранить брак. Они вместе уже десять лет, но с каждым днём их жизнь всё больше и больше превращается в рутину, за которой следуют ссоры и скандалы. Чтобы спасти брак Ариана и Хьюго решили полностью поменяться друг с другом образом жизни, работой, привычками. Теперь она будет управлять крупной строительной компанией, а он заниматься домом и воспитанием детей.

Имущество с хвостом

США, 2016

Кадр из фильма "Имущество с хвостом" Фото: Imdb.com

Сюжет комедии о супружеской паре, которая сталкивается с проблемами во взаимоотношениях. Влюблённые друг в друга Клей и Олив изначально были разными, но это их не остановило и они решили пожениться. Преуспевающая врач Олив и неудачник-хоккеист Клей, который из-за собственной лени и безответственности не может стать успешным. Уже в браке они стали чаще замечать различия между собой. Началось недовольство друг другом, ссоры, скандалы. Клей и Олив поняли, что с браком они поторопились и решили подать на развод. Делить им нечего, так как жильё они не покупали, детей у них нет, но есть породистый пёс, которого супруги и собираются делить в суде. А вот у пса об их браке есть своё мнение.

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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