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ТОП-5 великолепных фильмов Гая Ричи, которые захочется пересмотреть снова

Сегодня, 13:51

Известный своим неповторимым режиссерским стилем, Гай Ричи снял уникальные киноленты

Сегодня, 10 сентября, исполняется 52 года культовому британскому кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Гаю Стюарту Ричи – мастеру черного юмора и драмы.

Гай Ричи – один из самых обсуждаемых режиссеров современности. Чаще всего работает в жанре криминальной комедии. Его авторский режиссерский стиль передавать события в фильмах оставляет у зрителя особое послевкусие и даже восторг.

После выхода на экраны фильма "Карты, деньги, два ствола" Ричи стал одним из самых известных режиссеров Великобритании. Сейчас на его счету множество популярных и любимых зрителями кинокартин. Наиболее известные из них: "Большой куш", "Револьвер", "Рок-н-рольщик", "Шерлок Холмс", "Шерлок Холмс: Игра теней", "Агенты А.Н.К.Л.", "Меч короля Артура", "Аладдин", "Джентльмены".

Гай Ричи известен не только благодаря своей бывшей жене Мадонне. Он также и потомок короля Эдуарда и дальний родственник Кэтрин, герцогини Кембриджской. Счастливый отец пятерых детей, поклонник рок-н-ролла, шахмат, обладатель черных поясов по карате, дзюдо и джиу-джитсу, Гай Ричи продолжает радовать киноманов новыми работами. Сегодня.Lifestyle подобрали известные фильмы знаменитого режиссера, которые не раз захочется пересмотреть.

К слову, в новом остросюжетном фильме Гая Ричи сыграет Джейсон Стэйтем.

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"Большой куш"

"Большой куш"
Фото: themoviedb.org

Криминальная комедия режиссера Гая Ричи, события которой начинаются в Антверпене, где банда грабителей, переодетых в религиозных евреев, похищает драгоценности. Среди них – бриллиант в 86 карат. Задача Фрэнки по прозвищу "Четыре пальца" переправить бриллиант в США. Но вместо этого, любитель азартных игр Фрэнки, сделав ставку на подпольном боксерском поединке, попадает в водоворот совершенно нежелательных событий. Тем временем за бриллиантом охотятся русский мафиози, цыган-боксер, несколько незадачливых грабителей и угрюмый громила опасного мафиози.

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"Шерлок Холмс: Игра теней"

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Шерлок Холмс: Игра теней"
Фото: themoviedb.org

Детективный боевик, который многие зрители сочли лучше его сиквела – фильма "Шерлок Холмс". По сюжету, в Вене и Страсбурге прокатилась серия терактов, которые, как считает правительство, были устроены анархистами. В довершение ко всему, в Европе происходит серия убийств, которые, на первый взгляд, никак не связаны межу собой. Однако, изучив все детали, Шерлок Холмс принимается за расследование.

По его мнению, причастность к трагичным событиям профессора Мориарти неоспорима. Но коварный Мориарти опережает великого сыщика. Доктору Ватсону, который недавно женился и захотел отойти от дел, придется прийти на помощь своему старому другу Шерлоку Холмсу, чтобы разрушить коварные планы Мориарти.

"Унесенные"

"Унесенные"
Фото: themoviedb.org

Комедийная мелодраматическая история от режиссера Гая Ричи о Робинзоне и Пятнице наших дней, или от любви до ненависти… Изюминка ленты в том, что роль Робинзона сыграла экс-жена режиссера, Мадонна.

Супруга фармацевта, эффектная и состоятельная Эмбер во время круиза на яхте все время третирует своими придирками моряка Джузеппе. Ее раздражает буквально все, а Джузеппе вынужден молча сносить ее нападки. Однако в силу драматических обстоятельств Эмбер и Джузеппе оказываются на необитаемом острове. Чтобы выжить, им придется объединить свои усилия и научиться уживаться друг с другом. Начали с ненависти, а после так увлеклись, что между ними вспыхнули совсем другие чувства.

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"Джентльмены"

"Джентльмены"
Фото: themoviedb.org

Криминальная комедия режиссера Гая Ричи о выпускнике Оксфорда Майкле Пирсоне (Мэттью Макконахи), который придумал грандиозную схему нелегального обогащения с помощью поместий бедных английских аристократов. Со временем он решил продать свой бизнес американскому миллиардеру Мэттью Бергеру и все свое время уделить семье, завести наконец детей со своей женой Розалиндой. Но внезапно интерес к его бизнесу проявил китайский криминальный авторитет по прозвищу Сухой Глаз. Предстоящий обмен любезностями не предвещает ничего хорошего и уж точно не обойдется без перестрелок и курьезных случаев…

Один из главных фильмов 2020 года, "Джентльмены" стал самым успешным фильмом режиссера в Украине. Кассовые сборы криминальной комедии составили 77,5 миллиона гривен.

"Револьвер"

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Револьвер"
Фото: themoviedb.org

Главный герой Джейк Грин вынужден сесть за игровой стол, чтобы защитить свою семью. Джейк – не азартный игрок и не шулер. Он – профессионал в азартных играх и, к тому же, очень везучий.

Однажды он попадает в поле зрения босса преступной группировки Дороти Мака, который в канун одной очень большой игры потерял своего парня. Когда Дороти Мака узнал о Джейке, то решил, что он сможет его идеально заменить. Получив отказ от Джейка, Дороти Мак стал давить на его семью и, чтобы ее оставили в покое, Джейк соглашается. Но во время игры происходит конфликт между игроками и все деньги, стоявшие на кону, исчезают. В результате Джейк получает семь лет в одиночной камере.

Однако семь лет не прошли даром. Джейк разработал идеальный план мести...

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