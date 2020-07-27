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Смотрите на OLL.TV

ТОП-5 великолепных комедий для поднятия настроения

Сегодня, 13:04

После просмотра вы точно не будете грустить

После рабочего дня, наполненного событиями, а порой и стрессовыми ситуациями, многим хочется провести вечер в максимально комфортной атмосфере.

Смех и веселье являются неизбежными спутниками хороших комедий, помогают организму вырабатывать гормон эндорфин, снижающий уровень адреналина и укрепляющий иммунную систему. Поэтому к началу новой рабочей недели Сегодня.Lifestyle подготовили подборку комедийных фильмов, которые вы можете посмотреть дома онлайн на OLL.TV и по-настоящему расслабиться.

Недавно мы рекомендовали ТОП-психологических триллеров с нестандартным финалом, а если вы в поиске экшена, не пропустите ТОП-5 крутых боевиков, которые превзойдут ваши ожидания.

Безумные соседи

"Безумные соседи"
"Безумные соседи"
Фото: themoviedb.org

Жан-Этьен Фужероль в стремлении стать большим политиком во время предвыборных теледебатов опрометчиво заявил на всю Францию, что его страна с распростёртыми объятиями примет сколько угодно иммигрантов. А если понадобится, то он разместит их даже в своём доме. Спустя сутки у его ворот появляется цыганский табор во главе с нагловатым Бабиком.

Прогнать – значит проиграть предвыборную гонку. С это дня размеренная жизнь дома Фужероля заканчивается, а непрошенных гостей становится всё больше и больше… Их поведение намекает на то, кто в доме хозяин ситуации. Сможет ли Жан-Этьен усмирить нашествие иммигрантов, не потеряв при этом лицо?

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Мистер Феличита

"Мистер Феличита"
"Мистер Феличита"
Фото: themoviedb.org

Пока сестра Мартино, молодого итальянца, целыми днями работает, он живёт в своё удовольствие, лениво предаваясь философским размышлениям. Вскоре всё меняется: сестре понадобились срочно деньги на лечение, и она не может больше работать. Чтобы добыть деньги, Мартино решает подменить сестру, а в результате попадает в дом к успешному психологу.

Во время отсутствия психолога, Мартино случайно узнаёт стоимость его услуг. Выход найден – нужно самому стать психологом! Поначалу всё идёт успешно, пока ему не попался сложный случай: после неудачного выступления перспективная фигуристка Арианна Крофф отказывается выходить на лёд. В этот же момент возвращается настоящий доктор…

Твой выход, детка!

"Твой выход, детка!"
"Твой выход, детка!"
Фото: themoviedb.org

Страстный роман между Тони и Марком начался ещё в колледже, а закончился свадьбой и рождением двух прекрасных детей. Однако спустя несколько лет они пришли к тому, что их отношения стали больше похожи на дружеские и решили развестись. Их друзья были шокированы, а вот сами Тони и Марк абсолютно спокойны. У обоих наметились перспективы в карьере: им предложили интересную должность, но в других странах. Вот только уехать сможет кто-то один, ведь детей оставлять нельзя.

Тони решает сделать Марку прощальный подарок и отказаться от перспективной работы на Гаити, но, застав его с другой женщиной, резко меняет своё решение. Между супругами начинается настоящая битва, ведь теперь карьера каждого зависит от того, с кем захотят остаться дети.

Сердцеед

"Сердцеед"
"Сердцеед"
Фото: themoviedb.org

Капитан Невиль – любитель женщин и завидный жених ухаживает за Полин Богран. Дело движется к свадьбе, но неожиданная война с Австрийской империей вносит свои коррективы. Невиль немедля должен отправиться на фронт. Он клянётся Полин писать ей письма каждый день, а в итоге не присылает ни строчки.

Отчаявшаяся Полин подхватывает смертельный недуг – пневмонию. Элизабет, сестра Полин, не в силах смотреть на происходящее и сама начинает писать письма от имени Невиля, представляя его отважным героем. Когда болезнь почти отпустила Полин, Элизабет решает избавиться от Невиля, написав прощальное письмо, что он серьёзно ранен и попал в окружение. Всё было бы хорошо, если бы одним прекрасным днём здоровый и невредимый капитан снова не появился в их доме…

Все пары делают это

"Все пары делают это"
"Все пары делают это"
Фото: themoviedb.org

Успешная карьера построена, пора задуматься о детях. Так думала красавица Мод. Однако для того, чтобы решиться на такой ответственный шаг, ей нужно избавиться от своего парня, который в свои сорок сам как ребенок. Адриан без работы и не думает о семье и детях. Беззаботность Адриана исчезает очень быстро, когда ему Мод объявляет о разрыве отношений.

Он, отказывается съезжать из квартиры и, чтобы насолить Мод, решает открыть ясли прямо в этой же квартире. От желающих отдать ему своих детишек отбоя нет, несмотря на то, что няня из него не самая лучшая. Сработает ли план Адриана и сможет ли его простить Мод?

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