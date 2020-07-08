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ТОП-6 фильмов, которые можно посмотреть в кинотеатрах на этой неделе

Сегодня, 19:45

Узнайте о фильмах в прокате на ближайшие дни

Наконец-то возобновилась работа киноиндустрии, а кинотеатры готовы принимать зрителей, которые успели соскучиться по просмотру фильмов на больших экранах.

Сегодня.Lifestyle рассказывают о ярких кинолентах, которые на этой неделе можно посмотреть в кинотеатрах. Какие-то из фильмов выходят в прокат повторно, а некоторые – это кинопремьеры, которым есть чем удивить.

Кадр из фильма "Нотр-Дам"
Кадр из фильма "Нотр-Дам"
Фото: пресс-служба

Нотр-Дам

Дата премьеры: 9 июля

"Нотр-Дам" – история парижанки Мод, суетливый мир которой состоит из неудобных вопросов, капризов бывшего мужа и претензий истерического начальника. Впрочем, несмотря на это девушка успевает заботиться о двоих детях и заниматься архитектурой – и случайно выигрывает конкурс на реставрацию площади большого собора Нотр-Дам. Эта забавная ошибка позволяет ей не только заново построить свою карьеру, но и начать романтическое приключение в лучшем месте для любви – Париже.

Съемки картины прошли на территории собора до разрушительного пожара, произошедшего в апреле 2019, сообщила пресс-служба Сегодня.Lifestyle.

"Мы стали последними, кто снимал снаружи и внутри собора. И теперь совершенно случайно дискуссия о модернистском и консервативном подходах к реконструкции, которая ведется в фильме, происходит и в реальной жизни", – рассказывает режиссер и исполнительница главной роли Валери Донзелли.

Русалка в Париже

Дата премьеры: 9 июля

Главный герой фильма – Гаспар – талантливый артист с невероятной харизмой и прекрасным чувством юмора. Однако его сердце – неприступный бастион даже для самых сногсшибательных девушек Парижа. Всё изменится, когда, гуляя по ночной набережной Сены, он повстречает настоящую русалку. Теперь для музыканта не имеет значения то, что любовь к этим красавицам веками губила сердца мужчин.

Актерский состав объединил звезд французского кино: Чеки Карио, который сыграл в культовом фильме 90-х "Плохие парни", Росси Де Пальму, наиболее известную зрителю по фильмам "Джульетта", "Мадам", а также Алексиса Михалика, который сыграл в фильме "Семейное ограбление" с Жаном Рено. Читайте интересное интервью с режиссером фильма Матиасом Мальзье и актрисой Росси де Пальмой.

Лесси. Возвращение домой

Дата премьеры: 9 июля

Римейк известной ленты "Лесси возвращается домой", которая стала культовой и легла в основу сериала, который транслировался на украинских телеканалах не один год. История дружбы колли по кличке Лэсси и мальчика Флориана, которых разводят жизненные обстоятельства. Но ничто не сможет помешать настоящей дружбе!

В главных ролях: Анна Мария Мюэ, которая сыграла в фильмах "Не/смотря ни на что", "Собаки Берлина", а также Йохан фон Бюлов, который сыграл в фильмах "Свидание вслепую", "Возьми мое сердце".

Украинская Новая Волна 2020

Даты премьеры: 9 июля и 16 июля (кинотеатр "Жовтень")

Проект "Украинская Новая Волна", основанный Довженко-центром в 2012 году, призвал поддержать молодых украинских кинематографистов и познакомить зрителей с их работами. В новом альманахе – украинские короткометражные фильмы, которые были отмечены наградами и номинациями на международных и украинских кинофестивалях. В "Украинской Новой Волне 2020" каждый зритель найдет историю, которая ему придется по душе.

С 9 июля в киевском кинотеатре Кино42 стартуют допремьерные показы и встречи с режиссерами альманаха.

"Украинская Новая Волна 2020" – кадр из фильма "В нашей синагоге"
"Украинская Новая Волна 2020" – кадр из фильма "В нашей синагоге"
Фото: kinoafisha.ua

Вперед

Выходит в повторный прокат: с 9 июля

Если до начала карантина вы не успели посмотреть этот потрясающий мультфильм в кино, то "Вперед" возвращается на большие экраны.

В мире, населенном мифическими существами, несколько тысячелетий назад магия была обычным явлением. После технологических достижений волшебство устарело и была забыто. Действие фильма разворачивается в наши дни. Два брата-эльфа – Ян и Барли Лайтфут, живут в городе Нью-Мушрумтон. Иэн – ученик средней школы, которому не хватает уверенности в себе, а Барли – увлеченный фанат ролевых игр. Их отец умер от тяжелой болезни незадолго до рождения Иэна. На свое шестнадцатилетие он получает волшебный посох, который им с братом завещал отец. Оказывается, что благодаря камню в посохе они могут вернуть отца на один день. Но что-то идет не так, и вместо целого отца, возвращается нижняя часть его тела. Братья отправляются в путешествие, чтобы вернуть всего отца и попрощаться с ним в последний раз.

Побег из Претории

Фильм с Дэниелом Рэдклиффом и Иэном Хартом в главных ролях, которые ранее вместе сыграли в киноленте "Гарри Поттер и философский камень", рассказывает реальную историю рискованного побега из тюрьмы. Действие фильма разворачивается в Южной Африке в 1979 году, когда два афроамериканца попадают в тюрьму за распространение агитационных брошюр. Вместе с другими заключенными они вступают в заговор, так как верят в свою невиновность и планируют побег из тюрьмы.

Фильм снят по книге реального заключенного Тима Дженкина, которого на экране сыграл Дэниел Рэдклифф. Также несколько реальных заключенных выступили консультантами и помогли воссоздать детали планируемого побега.

Ранее мы рассказали о самых ожидаемых фильмах 2020 года.

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