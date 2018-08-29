ТОП-6 легендарных хитов Майкла Джексона

Сегодня певцу исполнилось бы 60 лет

Майкл Джексон. Фото: Getty

Сегодня, 29 августа, легендарному певцу и автору песен Майклу Джексону исполнилось бы 60. Выбирать лучшие песни из музыкального наследия Майкла Джексона – бесполезная трата времени. Но мы постарались собрать самые знаковые его клипы.

Thriller (1982)

Альбом "Thriller" вошел в историю как самая продаваемая пластинка в мире. Танец из нклипа его до сих пор считается одним из самых часто повторяемых. Благодаря невероятной поулярности альбома Майкл Джексон стал первым чернокожим исполнителем, чьи клипы попали в постоянную ротацию канала MTV.

Billie Jean (1983)

Ролик стал первым клипом чернокожего певца, попавшим в горячую ротацию MTV. Майкл Джексон хотел рассказать в клипе историю: по сюжету он идет по городу, а за ним повсюду следует папарацци. Джексон заходит в номер отеля и ложится на кровать той самой Билли Джин. В тот момент, когда фотограф делает снимок, певец исчезает, а папарацци уводит полиция. Режиссер признался, что хотел снять под эту песню нечто магическое, и в качестве вдохновения взял историю царя Мидаса – намек на это мы видим в светящейся под ногами Майкла Джексона плитке.

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Bad (1987)

Клип на композицию "Bad" с одноименного альбома вышел в августе 1987 года. Ролик снял сам Мартин Скорсезе! Он также выпустил 18-минутный короткометражный фильм с тем же сюжетом, и его бюджет составил 2 200 000 млн долларов. В этом фильме сыграл тогда еще никому не известный актер, будущая звезда ленты "Час пик" Уэсли Снайпс.

Smooth Criminal (1988)

Изначально Майкл Джексон хотел выпустить клип в жанре вестерна, но позже сделал выбор в пользу гангстерского видео. Именно этот ролик лег в основу фильма "Moonwalk", который вышел позже. В клипе певец носит белый костюм и шляпу.

Black or White (1991)

В этом антирасистском клипе вместе с Майклом Джексоном снимались Маколей Калкин, Тесс Харпер и Джордж Вендт. А в финале расширенной версии появляются даже Барт и Гомер Симпсоны. В этом видео на 6-й минуте используется прием "превращения" одного лица в другое (актер, снятый крупным планом по плечи, поворачивает голову в сторону или вниз, и вот – мы уже видим совершенно другое лицо и так далее). Этот прием стал культовым и даже спустя столько лет его цитируют и пародируют режиссер и комики по всему миру.

You Are Not Alone (1995)

В этом музыкальном ролике Майкл Джексон впервые появился полуобнаженным. Ролик знаменателен тем, что в нем он снялся со своей первой женой – Лизой Марией Пресли, дочерью Элвиса Пресли.

Напомним, в честь юбилея артиста мы подготовили подборку самых интересных и, возможно, неизвестных фактов биографии Майкла Джексона.