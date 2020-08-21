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ТОП-6 уютных летних фильмов, если вы не хотите прощаться с августом

Сегодня, 19:51

От классики Голливуда до современных мелодрам – фильмы о лете

Лето, постой, не уходи. Так и хочется сказать эти слова вдогонку уходящему периоду солнца, тепла, отпусков. Предлагаем вам августовские теплые вечера сделать еще более приятными. В этом вам поможет новая подборка увлекательных романтических мелодраматических фильмов, которые вы можно посмотреть в онлайн-кинотеатре на OLL.TV.

Также вас могут заинтересовать эти яркие биографические сериалы о всемирно известных личностях.

Римские каникулы

"Римские каникулы"
"Римские каникулы"
Фото: themoviedb.org

Икона киноиндустрии Одри Хепберн, в романтической мелодраматической комедии, трижды получившей премию "Оскар". За роль принцессы Анны Одри Хепберн была удостоена премии "Оскар" в номинации за лучшую женскую роль.

В Рим с официальным визитом приезжает принцесса Анна одного европейского государства. Все ее дни строго расписаны по минутам, ей приходится участвовать в дипломатических встречах, официальных приемах, быть на светских раутах, где все чопорно, натянуто и по протоколу. Анна – молодая девушка, ее тяготит такое положение дел, ограничивающее свободу.

В результате она тайком сбегает из дворца, навстречу приключениям, но засыпает на скамейке. Там ее случайно находит Джо Брэдли – репортер новостного агентства, которому предстоит завтра взять интервью у принцессы. Но Джо даже не знает, как выглядит принцесса…

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Хоть раз в жизни

"Хоть раз в жизни"
"Хоть раз в жизни"
Фото: themoviedb.org

Нью-Йорк – сердце мира музыки, а также город, в котором создаются и рушатся мечты. В одном из баров знакомятся Ден Маллиган – бывший глава музыкального лейбла, легенда шоу-бизнеса, и Грета Джеймс – молодая девушка, которая пишет и исполняет песни на гитаре. Оба в расстроенных чувствах. Дэн уволен с работы и ушел в запой, а Грета недавно рассталась со своим бойфрендом Дейвом Коулом и хочет уехать из Нью-Йорка. Когда Грета исполняет на сцене свою песню, Дэн понимает, что он нашел именно то, что так долго искал – настоящий талант.

Они решают встретиться с владельцем музыкального лейбла, но у Греты нет демо и в итоге они получают отказ. Но Дэн и Грета не намерены сдаваться и готовы на оригинальные авантюры.

Грязные танцы

"Грязные танцы"
"Грязные танцы"
Фото: themoviedb.org

Великолепный Патрик Суэйзи в оскароносном фильме – культовой мелодраме о любви молодых людей из разных сословий.

Середина шестидесятых, когда сексуальная свобода и вседозволенность были вне табу. Семья Хаусманов приезжает отдохнуть в элитный пансионат. Их 17-летняя дочь Фрэнсис (по прозвищу "Бэби") мечтает стать экономистом и сделать успешную карьеру. В этом райском уголке совершенно расслабленная от груза мегаполиса Фрэнсис знакомится с Джонни. Он – профессиональный танцор, обаятельный и привлекательный мужчина. Неожиданно складывается так, что Бэби нужно выступать в качестве партнерши вместе с Джонни, а это будет непросто для них обоих.

Перед полуночью

"Перед полуночью"
"Перед полуночью"
Фото: themoviedb.org

Продолжение фильмов "Перед рассветом" и "Перед закатом", мелодраматической истории двух одиночеств, которые в душе хотят быть вместе, но обстоятельства мешают им сделать решительный шаг.

Прошло почти двадцать лет после того, как Джесси и Селин впервые встретились в поезде в Вену. Сейчас они вместе и у них уже двое детей. Джесси старается быть хорошим отцом и поддерживает отношения со своим сыном от его предыдущего брака. Как сложатся их отношения на этот раз?

Фильм вошел в рейтинг 100 лучших сиквелов всех времен.

Молодость по страховке

"Молодость по страховке"
"Молодость по страховке"
Фото: Скриншот из YouTube

Эва, овдовевшая учительница, ошибочно получает чек от страховой компании не на 50 тысяч, а на 5 миллионов долларов. Ее авантюрная подруга предлагает солидно погулять на эти деньги. В итоге подружки отправляются в круиз на Канары, перелет "первым классом", апартаменты класса "президентский люкс", дерзкие знакомства, безудержные игры в казино. В общем, дамочки развлекаются по полной, не зная, что их ждет впереди.

А в это время страховая обнаруживает свою оплошность и высылает специального агента для ареста мошенницы. Вот тут и начинается все самое интересное. Такого девичника вы еще не видели…

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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