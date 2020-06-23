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ТОП-7 лучших пляжей Одессы: где позагорать и отдохнуть летом 2020 года

Сегодня, 13:18

Насладиться солнечными лучами и морскими волнами можно на красивых пляжах Черного моря

Первое, с чем ассоциируется слово лето – отпуск, отдых, море, пляж. Невзирая на карантин, пляжный сезон открыт. Пока границы с большинством стран закрыты, украинцы обратили своё внимание на курорты внутри страны. В этой подборке мы расскажем вам об одесских пляжах, ведь Одесса – один из самых красивых городов Украины.

Пляжи Одессы – популярное место отдыха и лечения на берегу Чёрного моря. Большую часть береговой линии Одессы занимают песчаные пляжи. Они широкие, просторные, комфортабельные, имеют спасательные станции, медпункты, множество кафе и ресторанов. Море отгорожено волнорезами, дно пологое. С каждым годом улучшается сервис, и скоро украинские курорты дадут фору зарубежным.

Обращаем ваше внимание, что с 22 июня в Одессе, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции усиливаются карантинные ограничения: в общественных местах и транспорте необходимо одевать маски, соблюдать дистанцию между людьми в 1,5 метра, также запрещена торговля и работа детских оздоровительных учреждений.

Лучшие пляжи Одессы – где позагорать летом 2020 года
Лучшие пляжи Одессы – где позагорать летом 2020 года
Фото: unsplash.com

Пляж Лузановка

Пляж находится в одном из курортных микрорайонов Одессы, где ранее находилось имение генерал-майора от инфантерии Фомы Лузанова. Впоследствии по фамилии Лузановых была названа местность, а в дальнейшем – целый микрорайон. На территории Лузановского массива находится много центров отдыха и гостиничных комплексов: "Дом Павловых", "Оазис", "Ковбой", "Прибой", Malibu и другие. Пляж Лузановка расположен по дороге от центра Одессы к массиву Котовского. Его протяжённость 1,4 км. Привлекательность Лузановского пляжа – открытое море и естественный пляж, в отличие от пляжей центра, которые в большинстве искусственные. Территория Лузановки не разделена на частные владения. Здесь вы сможете себе позволить недорогой комфортабельный отдых. На берегу есть игровые площадки, горки, аттракционы. Для любителей потанцевать работает множество дискотек.

Пляжи Одессы
Пляжи Одессы
Фото: facebook.com

Ланжерон

Песчаный пляж находится в самом центре Одессы. Он расположен на месте бывшей дачи новороссийского губернатора Александра Ланжерона, от которой до настоящего времени сохранилась лишь арка на въезде. Ланжерон – один из первых городских пляжей Одессы. Его отличает удобное центральное расположение, наличие автостоянки и большая протяжённость береговой линии. Вход бесплатный. Здесь находится дельфинарий "Немо", в котором можно отдохнуть всей семьёй. Одной из особенностей пляжа является возможность выйти через него в парк Шевченко, из которого открывается шикарный вид на морской порт и всё морское побережье.

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Отрада

Рядом с пляжем Дельфин находится песчаный пляж Отрада. Визитная карточка пляжа – канатная дорога, которая ведёт прямо на пляж. Обязательно прокатитесь по ней, особенно если вы отдыхаете с детками. Хорошее настроение обеспечено всем. Развлечением для посетителей пляжа служит также мощный поток холодной воды, который бьёт из-под земли. Многие верят в подземную речку. Так ли это, никто из отдыхающих не знает, но гостям пляжа нравится ополаскиваться под её мощными потоками. Инфраструктура пляжа хорошо развита, есть много ресторанов и кафе, гостиница, платная автостоянка. Для взрослых и деток есть спортивные площадки. На территории пляжа расположен яхт-клуб Одессы. Здесь можно осуществить свою мечту – прогулку на яхте или на катере по Чёрному морю.

Пляжи Одессы
Пляжи Одессы
Фото: instagram.com/ann_teplya4ok

Дельфин

Пляж Дельфин находится в районе двух университетов: им. Мечникова и Политехнического. Его смело можно назвать самым молодёжным пляжем. Студенты здесь частые гости. Территория пляжа разделена на платную и бесплатную зоны. Пляж песчаный, но есть галечные места. На пляже работает клуб "Табу", в услуги которого входит сдача в аренду шезлонгов, зонтиков, отдельных беседок, платный бар с алкогольными и безалкогольными напитками. Вечерами проходят музыкальные Taboo party-bar. Также пляж оборудован для отдыха людей с ограниченными возможностями. Инфраструктура пляжа прекрасно подходит для отдыха мам с детками. Днём здесь нет шумной музыки, а для деток оборудована игровая зона. Для любителей активного отдыха есть возможность совершить прогулки на скутерах, катамаранах, "банане", гидроциклах. На пляже есть платная, но не дорогая автостоянка.

Пляж Аркадия, Одесса
Пляж Аркадия, Одесса
Фото: Depositphotos

Аркадия

Песчаный пляж расположен в курортном одноимённом районе – это один из старых и первых пляжей Одессы. Единственное место в Одессе, где был ранее пологий спуск к морю. По праву считается её визитной карточкой. Находится в Приморском районе города недалеко от 5-7 станций Большого Фонтана. Прямо под открытым небом на морском берегу на территории Аркадии расположено много ресторанов, кафе, дискотек и ночных клубов. Большинство пляжей в Аркадии платные, многие из них работают и в период начала осени. Недалеко от Аркадии находятся санатории, гостиницы.

Золотой берег

Пляж расположен на 16-й станции Большого Фонтана. Это один из популярнейших пляжей в Одессе. Рядом находится мужской православный монастырь и мемориал 411 батареи. Это место известно одесситам, как дача Ковалевского. Территория пляжа удалена от центра города примерно на 15 километров. Пляж хорошо обустроен, работает огромная детская игровая площадка, в ресторане внимательно следят за меню и пожеланиями гостей, есть шикарный пляжный кинотеатр. К качеству обслуживания относятся очень внимательно. Здесь проводятся шоу, фестивали, ночные дискотеки. Пляж бесплатный, шезлонги, зонтики, шатры – платные. Недалеко от пляжа находятся санатории, гостиницы, мини-отели, а также гостеприимный частный сектор.

Где отдохнуть в Одессе – лучшие пляжи
Где отдохнуть в Одессе – лучшие пляжи
Фото: facebook.com

Большой Фонтан

Происхождение названия Малый, Средний и Большой Фонтан связаны с геологическими особенностями местности. Из-под понтичных известняков выходят сильно минерализованные подпочвенные воды и местами выходят на поверхность прямо на пляже.Из-за отсутствия водопровода для поселений в степи наличие таких источников было важным условием существования. В дальнейшем оборудовали источники питьевой воды и назвали их "фонталами", что впоследствии, преобразовалось в "фонтаны". Вокруг трёх самых крупных источников возникли дачные посёлки, а самый крупный был назван Большим Фонтаном.

Пляжи Большого Фонтана начинаются сразу за пляжем Аркадия. Сейчас берег Большого Фонтана состоит из нескольких пляжей-станций: 8-й, 10-й "Чайка", 12-й "Ривьера", 13-й "Курортный". На Большом Фонтане расположены много санаториев, баз отдыха, заполнившие практически всё побережье. В их арсенале полный спектр услуг для отдыхающих разных возрастных групп. Близко находится также и частный сектор, где можно остановиться на период отдыха. Пляжи Большого Фонтана, как и все пляжи Одессы, песчаные, комфортабельные, а море разделено волнорезами.

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Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

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