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ТОП-7 мотивирующих фильмов, которые могут вас вдохновить

Новая подборка для нескучного карантина

Инна Петрова
Сегодня, 16:46

Сайт Сегодня.Lifestyle продолжает делиться интересными фильмами и ТВ-шоу, которые можно посмотреть онлайн на карантине. В новой подборке 7 лучших мотивирующих фильмов, которые вдохновят вас и поднимут настроение.

Напомним, что недавно мы рассказывали о 10 лучших сериалах всех времен по версии IMDb, а еще публиковали список мини-сериалов, которые можно посмотреть за один вечер.

Что посмотреть на карантине: ТОП-7 мотивирующих фильмов

"1+1"

Кадр из фильма "1+1"
Кадр из фильма "1+1"
Фото: Скриншот из видео

  • Франция, 2011

Сюжет: парализованный богатый аристократ Филипп, ставший инвалидом после того, как разбился на параплане, ищет себе помощника, который должен за ним ухаживать. Одному из кандидатов, чернокожему Дриссу, не нужна работа – он хочет письменный отказ, чтобы получать пособие по безработице. Но неожиданно именно его Филипп берет на работу. Выходцу из Сенегала с криминальными наклонностями, любителю марихуаны, женщин и ритмичной музыки совершенно неизвестны хорошие манеры – он груб, бестактен и чужд всяких условностей. Но именно его естественность и непосредственность привлекают Филиппа.

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Базз

Фильм "Базз"
  • США, 2019

Сюжет: в 2015 году вышел исторический номер журнала Vanity Fair с Кейтлин Дженнер на обложке. Кейтлин мир раньше знал как олимпийского чемпиона Брюса Дженнера, отца знаменитой модели Кендалл Дженнер и отчима тв-дивы Ким Кардашьян.

"Выживший"

Кадр из фильма "Выживший"
  • США, Гонконг, 2015

Сюжет: XIX век, север Америки. Охотник Хью Гласс вместе с товарищами подвергается нападению индейцев, затем его тяжело ранит медведица. Охотники бросают его, но вопреки обстоятельствам Гласс выживает.

"Герой моего времени"

Кадр из фильма "Герой моего времени"
  • Украина, 2018

Сюжет: Жорик приехал в Киев, чтобы покорить столицу. Дорогие магазины, модные галереи, "европейские ценности". Но сейчас он живет в мире пивных киосков,дешевых аттракционов и засоренных подъездов. Что преодолеет невидимую грань между двумя мирами?

"Хоть раз в жизни"

Кадр из фильма "Хоть раз в жизни"
  • США, 2013

Сюжет: история о неожиданной встрече двух разбитых сердец в самом центре музыкального мира, в Нью-Йорке.Их встреча предвещает начало новых отношений и новой музыки...

"Сирано. Успеть до премьеры"

Кадр из фильма "Сирано. Успеть до премьеры"
  • Франция, Бельгия, 2018

Сюжет: Париж, 1897 год, Эдмону Ростану ещё нет и 30-ти. Вот уже два года он ничего не может написать, но ему нужно кормить семью. И тогда он анонсирует, что вскоре принесет новую пьесу в стихах. Есть только название, но патрон уже назначил дату премьеры.

"Малышка на миллион"

Кадр из фильма "Малышка на миллион"
  • США, 2014

Сюжет: Мэгги Фитцжералд решает,что больше всего на свете хочет профессионально заниматься боксом. Она точно знает,у какого тренера будет учиться. К Фрэнки Данну приходит 31-летняя официантка,он не собирается ее брать, но героиня настойчива и упорна.

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Ранее мы писали, что Netflix представил трейлер фильма "Эвакуация" с Крисом Хемсвортом.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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