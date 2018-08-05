ТОП-7 самых ожидаемых сериалов в августе

Безусловно, каждый найдет сериал по вкусу

Постер к сериалу "Футболисты" с Дуэйном Джонсоном

Не успели мы просмотреть все сериальные новинки июля, как август приготовил не менее яркие премьеры и продолжения. Предлагаем небольшой перечень самых ожидаемых сериалов в августе.

"Грешница" / The Sinner от USA (второй сезон)

Дата выхода - 1 августа

Это психологичесий триллер с Джессикой Билл в качестве продюсера. Во втором сезоне история разворачивается в маленьком городке вокруг загадочного и жестокого убийства в мотеле супругов – 11-летний мальчик становится убийцей своих родителей. Детектив Амброуз (Билл Пуллман) пытается распутать этот странный клубок событий.

"Лучше звоните Солу" / Better Call Saul от AMC (четвертый сезон)

Дата выхода - 6 августа

В новом сезоне запланировано 10 серий. Главный герой сериала, Джимми МакГилл все еще не стал беспринципным и предприимчивым Солом Гудманом, но активно движется в заданном направлении. Его подруга Ким на время приостановила свою адвокатскую практику, пока приходит в себя после автомобильной аварии, вину за которую чувствует МакГилл. Один из главных вопросов четвертого сезона – что же случилось с Чаком, который остался в одиночестве в горящем доме.

"Футболисты" ("Игроки") / Ballers от HBO (четвертый сезон)

Дата выхода 12 августа

Это комедийный сериал про закулисную жизнь американского футбола. Как мы помним, главного героя, бывшего спортсмена Спенсера сыграл Дуэйн Джонсон. И у него роль в сериале получилась очень даже крутой. Компанию ему составляет Роб Корди. По сюжету, Спенсер Стрэмор не покидает спорт и становится финансовым консультантом успешных футболистов. Он старается помочь молодым игрокам не попадать в скандальные ситуации и не совершать ошибок, которые сам когда-то делал.

"Белая ворона" / Insecure от HBO (третий сезон)

Дата выхода 12 августа

Главную роль в комедийном сериале сыграла Иса Рэй, она же и была автором идеи. В основе сюжета лежит история двух чернокожих девушек, которым уже за 30. Иса (Иса Рэй) работает со школьниками из "черных" кварталов, а Молли (Ивонн Орджи) – успешный адвокат. Обе они работают, знакомятся и встречаются с мужчинами, переживают. Попахивает культовым сериалом "Секс в большом городе", не так ли? Но стоит посмотреть только один раз, и все станет на свои места.

"Мистер Мерседес" / Mr. Mercedes от Audience Network (второй сезон)

Дата выхода - 22 августа

Это новые приключения опытного детектива Билла Ходжеса (Брендан Глисон). История снята по мотивам сразу трех книг Короля ужасов Стивена Кинга – "Мистер Мерседес", "Кто нашел, берет себе" и "Пост сдал". По сути, это продолжения первого сезона – из комы все-таки должен выйти Брэйди.

"Невинные" / The Innocents от Netflix (новый сериал)

Дата выхода – 24 августа

Почти Шекспировская история. Главные герои Джун и Гарри – влюбленные, которым воспрещается быть вместе. Их семьи враждуют между собой и ни одна из противоборствующих сторон не желает идти на примирение. Молодые люди уходят от своих семей, вдали от дома они могут чувствовать себя в безопасности и в полной мере насладится обществом друг друга. Но темное прошлое далеких предков все более навязчиво пытается проявить себя и повлиять на взаимоотношения влюбленных. То девушка превращается в любого встречного, то парень бредид во сне.

"Джек Райан" / Tom Clancy’s Jack Ryan от Amazon Prime Video (новый сериал)

Дата выхода - 31 августа

В главной роли – Джон Красински. Молодой и перспективный агент ЦРУ Джек Райаночень талантливый детектив, он всегда уверен в своих действиях и поступках. Джек всегда готов к самой ответственной роботе и ему доверяют. Теперь он возглавляет операцию по ликвидации опасных преступлений, предотвращению терактов, которые будут угрожать мирной жизни населения планеты.

Напомним, много сериалов закрыли, а потом вновь продлили. Мы предложили список сериалов, которые продлили (вернуться в эфир осенью 2018 года) либо закрыли (нужно успеть посмотреть все серии).