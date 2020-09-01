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ТОП-7 захватывающих боевиков с крутыми персонажами

Сегодня, 14:33

Подборка кинолент для любителей экшена

От просмотра хорошего боевика сложно оторваться, будь это шпионский фильм, научная фантастика или история об ограблении. К счастью, этот жанр никогда не выходит из трендов и ежегодно выходит немало различных боевиков. Но не все из них настолько хороши, что достойны просмотра.

Поэтому Сегодня.Lifestyle подобрали для вас семь крутых боевиков, которые вы точно должны увидеть. Все фильмы из подборки доступны к просмотру онлайн на OLL.TV.

Также не пропустите подборку мультфильмов, от просмотра которых не смогут оторваться даже взрослые.

Грань будущего

"Грань будущего"
"Грань будущего"
Фото: themoviedb.org

Земля атакована инопланетянами. Их цель – уничтожить человечество. Захвачены Западная и Центральная Европа. Уцелевшие остатки армий государств объединяются, иначе войну не выиграть. Для набора новых солдат проводят масштабную пиар-кампанию и пресс-секретарь армии США, майор Уильям Кейдж отправляется в Лондон – штаб Западного фронта.

Он, несмотря на звание, ни разу не сражался в бою, но в силу обстоятельств разжалован до рядового и отправлен на фронт. Неравный бой, и Уильям Кейдж подрывает себя вместе с врагом, но за мгновение до гибели на него попадает кровь инопланетянина. Просыпается Кейдж уже на военной базе. Он понимает, что не умер, а попал в петлю времени и может перезагрузить день. Это может помочь Кейджу в борьбе с пришельцами.

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Аквамен

"Аквамен"
"Аквамен"
Фото: themoviedb.org

Много лет назад Томас Карри, обычный смотритель маяка, во время шторма вытащил из воды раненую девушку по имени Атланна. Она оказалась королевой Атлантиды. Со временем симпатия, возникшая между Томасом и Атланной, переросла в любовь. У них родился сын – Артур. От матери Артур унаследовал способность общаться с морскими существами.

Однажды в дом Томаса и Атланны ворвались солдаты Атлантиды, требуя, чтобы она вернулась домой в подводное царство. Чтобы защитить Томаса и сына, Атланна вынуждена это сделать, а воспитание сына в лучших традициях наследника престола подводного царства доверила своему верному советнику Нуйдису Вулко.

Исходный код

"Исходный код"
"Исходный код"
Фото: themoviedb.org

Мистическим образом капитан Колтер Стивенс приходит в себя в теле человека по имени Шон Фентресс, который едет в поезде. Колтер, который теперь уже Шон, не успевает понять что происходит, как мощнейший взрыв разносит поезд в щепки.

В следующее мгновение капитан приходит в себя и понимает, что он находится внутри капсулы "Исходного кода" – программы, которая может вселяться в тело человека в последние восемь минут его жизни. Задача Стивенса понять, кто устраивает взрыв поезда, прежде чем ещё одна страшная бомба взорвётся в Чикаго.

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Средь бела дня

"Средь бела дня"
"Средь бела дня"
Фото: themoviedb.org

Уилл Шоу прилетел в отпуск в Испанию погостить с семьёй на яхте. Кто же знал, что вскоре отпуск превратится в кровавый кошмар. Уилл отправился на некоторое время в город, а по возвращении обнаружил, что вся его семья пропала. Он сразу же начал поиски, обратился в полицию. Вскоре выясняется, что его отец – агент ЦРУ. Семью похитили из-за некоего дипломата, так как похитители думают, что это отец Уилла его украл. Похитители выставляют требование: вернуть дипломата в обмен на жизнь семьи Уилла.

В результате поисков родных Уилл узнаёт о международном заговоре и раскрывает тайны своего отца. Но для спасения семьи и всей страны у Уилла есть всего пару часов.

Три дня на убийство

"Три дня на убийство"
"Три дня на убийство"
Фото: themoviedb.org

Спецагент Итан Раннер собирается уйти на пенсию, потому, что годы уже не те и ему сложно выполнять работу, где преобладают гонки, перестрелки и постоянный риск. Он хочет вести спокойную жизнь, но известие о том, что он смертельно болен, меняет все. Итану осталось жить несколько месяцев и спасти его может секретное лекарство, которое ему обещают взамен на выполнение тайного задания.

Итан осознает, что не может оставить семью, несмотря на то, что его отношения с дочерью-подростком, которую он видел редко из-за своей работы, далеки от идеальных. Итану ничего не остаётся, как согласиться, одновременно став и заботливым отцом, и тайным агентом, выполняя невероятно трудную миссию.

Рыцарь дня

"Рыцарь дня"
"Рыцарь дня"
Фото: themoviedb.org

Кто бы мог догадаться, что случайное знакомство в аэропорту милой очаровашки Джун с парнем по имени Рой обернётся для неё настоящим головокружительным приключением. Джун – одинокая девушка, которая пытается устроить свою личную жизнь, а Рой – тайный агент. Его миссия – защита сверхмощной батарейки, которая может питать целый небольшой городок, и он обязан охранять учёного, который её изобрёл. С момента их знакомства с размеренной и спокойной жизнью Джун придётся распрощаться.

Падение Лондона

"Падение Лондона"
"Падение Лондона"
Фото: themoviedb.org

Агент секретной службы Майк Бэннинг сопровождает президента США на похороны премьер-министра, который погиб при загадочных обстоятельствах, в Великобританию. Попрощаться с премьер-министром съезжаются и главы других стран. Несмотря на то, что система безопасности на церемонии работает на высшем уровне, наемники одного из европейских главарей террористической группировки совершают теракт прямо в центре Лондона.

Однако конечной целью террористов является именно президент США, который сумел выжить благодаря агенту Майку. Тем временем в крупнейших столицах мира начинается волна терактов, предотвратить которые становится невозможно. Перед Майком Бэннингом стоит важнейшая за всю его работу задача – избежать трагедии и защитить президента.

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