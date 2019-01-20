Милашка и муза: ТОП-8 фильмов с несравненной Одри Хепберн

Одри Хепберн пять раз номинировалась на "Оскар", один раз получила статуэтку. Она была модницей и филантропом

Одри Хепберн. Фото: Getty

Известная британская актриса, друг и муза французского кутюрье Юбера де Живанши, Одри Хепберн родилась 4 мая 1929 года. А 20 января исполнилось 26 лет с того дня, как легендарная актриса и модель покинула этот мир. Мы вспоминаем самые яркие роли легендарной актрисы.

"Римские каникулы"

Благодаря главной роли в этом фильме Одри Хепберн получила "Оскар" за лучшую женскую роль. В Рим с официальным визитом прибывает юная принцесса Анна. Дни ее расписаны по минутам, а ей хочется свободы и она убегает из дворца на улицу, где гуляют, поют и целуются жители Вечного города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Стал известен секрет стройности Одри Хепберн

"Сабрина"

Главные роли исполнили Одри Хепберн, Хамфри Богарт и Уильям Холден. Это такая себе вариация "Золушки". В усадьбе обитало семейство миллионеров Лэрраби. В младшего сына была безответно влюблена юная дочь шофера семьи Сабрина. Папа отправил ее в Париж в школу поваров. После ее возвращение все идет кувырком.

"Война и мир"

В фильме актриса сыграла одну из главных ролей – Наташу Ростову. Кинолента пользовалась популярностью. Андрея Болконского сыграл известный актер Мел Феррер, за которого Одри вышла замуж и прожила с ним в браке 14 лет.

"Завтрак у Тиффани"

Экранизация одноимённого романа Трумена Капоте. Одри сыграла в фильме главную роль, которая сделала ее иконой стиля. А исполненная ею в фильме песня Moon River принесла композитору Генри Манчини и автору текста Джонни Мерсеру премию "Оскар" в 1962 году. Одри также номинировалась, но статуэтка досталась другой актрисе. Холли Голайтли и Пол Варжак – такие разные и такие похожие – повстречают друг друга в городе грез...

"Дождись темноты"

За главную роль в этом психологическом триллере Одри Хепберн второй раз номинировалась на "Оскар" за лучшую женскую роль. В дом ослепшей после аварии Сьюзи попадает тряпичная кукла, внутри которой – наркотики. После этого жизнь Сьюзи и ее мужа перестает быть прежней.

"Моя прекрасная леди"

И еще одна номинация "Оскар" за лучшую женскую роль в мюзикле. Изначально роль предлагали и Одри, и Джули Эндрюс. Все партии Хепберн исполняла сама, но, в итоге, все были перепеты профессиональной певицей. Знаменитый профессор Генри Хиггинс заключает пари со своим другом, что сможет обучить безграмотную замарашку, уличную цветочницу Элизу правильной речи и высокосветским манерам и выдать ее за настоящую леди.

"История монахини"

Этот фильм по-настоящему раскрыл талант Одри Хепберн. Это первая серьезная работа после серии фильмов, в которых актриса воплощала довольно однотипные роли. Сестра Люк отличается от всех предыдущих персонажей Хепберн. Поставив целью миссионерскую поездку в Конго, героиня демонстрирует огромную силу воли, преодолевая себя ради ее достижения. Одри Хепберн удалось передать самое главное — показать борьбу, которая происходит внутри героини. И снова Одри номинирована на "Оскар", но статуэтка досталась другой.

"Робин и Мэриан"

Одри Хепберн сыграла вместе с Шоном Коннери. Много лет прошло с тех пор, как Робин Локсли, знаменитый разбойник из Шервудского леса, отправился за королём Ричардом Львиное Сердце в Крестовый поход. Но вот настало время возвращаться из Святой земли на родину, где у Робина когда-то были не только друзья и враги в лице шерифа Ноттингема, но и невеста — дева Мэриан. Когда Робин ушёл за своим королём, Мэриан сначала долго горевала, а потом — ушла в монастырь и сейчас она настоятельница.

Напомним, Одри Хепберн запомнилась миру непревзойденными ролями в кино и изысканным вкусом в одежде. Мы вспомнили ТОП-10 лучших цитат знаменитой модницы и красавицы Одри Хепберн.