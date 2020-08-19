ТОП-8 новых фильмов, которые можно посмотреть в кино: афиша главных кинопремьер

В широкий прокат выходят несколько украинских фильмов

Новая прокатная неделя принесла украинским зрителям немало громких кинопремьер, среди которых вы найдете идеальный фильм и для себя.

И хотя стриминг-платформы выпускают немало интересных кинолент онлайн, атмосферу кинотеатров и просмотр фильмов на больших экранах трудно заменить.

К счастью, кинотеатры уже открылись и приглашают киноманов в свои уютные залы на премьеры кинолент, некоторые из которых мы могли бы увидеть еще раньше, если бы не карантин.

Сегодня.Lifestyle рассказывают, что посмотреть в кинотеатрах уже в этот четверг, 20 августа. А также в прокате идут эти ТОП-5 фильмов, премьеры которых состоилась на прошлой неделе.

Зависнуть в Палм-Спрингс

Самая взрывная комедия сезона – это о фильме "Зависнуть в Палм-Спрингс". Атмосфера бесконечного лета, романтика, искрометные шутки – то, что необходимо нам, зрителям, в конце этого лета.

Лето в Палм-Спрингс, пора свадеб и отдыха. Найлз попадает на свадьбу по приглашению надоедливой подружки невесты Мисти и оказывается в "петле времени". Теперь ему приходится постоянно слушать одни и те же свадебные тосты и проживать этот день снова и снова. Но однажды в его "однообразной" жизни все меняется, когда с ним в "петле времени" оказывается сестра невесты, Сара. Парочка получает в распоряжение бесконечное лето в Палм-Спрингс и возможность весело проводить время, реализуя свои самые безумные идеи и мечты.

Толока

Долгожданный фильм украинского режиссера Михаила Ильенко "Толока" снят по мотивам баллады Тараса Шевченко о Катерине, в которую влюбились трое казаков. Девушка позволила сделать выбор судьбе и пообещала, что выйдет замуж за того, кто освободит из плена ее брата.

Премьера фильма должна была состояться еще в 2014 году, но по разным причинам была перенесена на 2020 год. В марте 2020 года состоялся допремьерный показ фильма "Толока", но украинские зрители не успели увидеть киноленту на большом экране из-за неожиданного для всех карантина.

Тесла

Драматический фильм "Тесла" – свободное изложение биографии известного изобретателя и ученого в области электрофизики и радиотехники сербского происхождения. Он родился в Австрийской империи, вырос в Австро-Венгрии, но работал в основном во Франции и США.

Никола Тесла опережал свое время, был непонятен своим современникам, а его новаторские идеи считали не прибыльными и бесперспективными. Но даже такое отношение не смогло заставить его отказаться от своих научных экспериментов. Фильм расскажет не только о научной деятельности Никола Теслы, но и о закулисье его жизни.

Схидняк

Военная комедийная драма основана на реальных историях из жизни в АТО и личном опыте режиссера Андрея Иванчука, для которого кинолента стала полнометражным дебютом. В главной роли – легендарный актер Богдан Бенюк. Его персонаж – герой с позывным "Борода". Он невероятный оптимист и может выпутаться из любой ситуации. И теперь, вместе со своим напарником, молодым новичком по прозвищу "Режиссер", он отправляется в штаб. Им предстоит проехать через прифронтовые города, пройти через блокпосты и, конечно же, попасть в курьезные ситуации и опасные переделки.

Жены героев

Комедийная драма основана на реальных событиях.

Их мужья отправились в военную миссию в Афганистан. А их жены, чтобы избавиться от тревоги и не сойти с ума, организовывают самодеятельный хор жен и подруг военнослужащих. Вскоре об этом становится известно СМИ, а хор приобретает популярность. В результате их приглашают выступить на торжествах, посвященных Дню вооруженных сил Великобритании, где будет присутствовать сама королева.

Хищница

Неповторимая Меган Фокс снова возвращается на экраны в роли женщины-солдата по имени Саманта. Она возглавляет отряд солдат, которые выполняют рискованную миссию: спасти заложников от их похитителей в Африке. Однако миссия проваливается, и команда оказывается в затруднительном положении. Теперь отряд О'Хары должен столкнуться в жестокой схватке с бандой повстанцев и с ордой хищных, разъяренных львов.

Артур и Мерлин: Рыцари Камелота

Король Англии Артур десять лет отважно сражался в войне с Римской империей. За это время его незаконнорожденный сын Мордред объявил себя королем и даже решил претендовать на королеву Гвиневеру. Артур возвращается с войны и узнает о предательстве. Теперь ему придется сражаться за свою корону и честь своей королевы, а помогать ему будут его верные рыцари Круглого стола. Артур очень надеется на помощь Мерлина в этой битве.

Антебеллум

По сюжету афроамериканка Вероника – успешная писательница. Однажды она попадает в прошлое, в период гражданской войны США. В это время она была рабыней на плантации без каких-либо прав. Ей предстоит раскрыть тайну каким образом она попала в этот период и найти возможность вернуться в свое время, пока не стало слишком поздно.

Ранее мы рассказали о ТОП-6 самых ожидаемых фильмах августа 2020 года, которые стоит увидеть в кино.

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