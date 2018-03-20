ТОП актеров, которые провалили кастинг и не попали в "Игру престолов"

На днях исполнитель роли Джона Сноу Кит Харингтон заявил, что точно не будет принимать участие в новых сериалах по "Игре престолов". А мы предлагаем вспомнить актеров, которые упорно пытались попасть в сериал, однако, у них это не получилось и главные роли достались другим актерам.

Махершала Али – Ксаро Ксоан Даксос

Роль принца Ксаро Ксоана Даксоса во 2 сезоне исполнил актер Нонсо Анози, который ранее успел поработать со звездой "Игры престолов" Иэном Гленом в фильме "Последний легион". Но изначально на эту роль пробовался Махершала Али, много позже получивший "Оскар" за роль в фильме "Лунный свет". Махершала в одном из интервью признавался, что это было чуть ли не худшее прослушивание в его карьере.

Сэм Хьюэн – Лорас Тирелл

Сэм пробовался на роль Лораса Тирелла в "Игре престолов". Актер, на самом деле, проходил сразу два прослушивания – помимо Лораса, он претендовал еще и на роль Ренли Баратеона. По словам самого Сэма, он успешно прошел несколько этапов кастинга. Однако, роль Лораса досталась Финну Джонсу.

Дэнни Дайер – Пип

Для Пипа (Пипара) продюсеры "Игры престолов" перебрали не один десяток актеров. В конце концов остановились на кандидатуре Джозефа Алтина, а изначально на эту роль претендовал актер куда более известный – Дэнни Дайер, которого многие наверняка помнят по фильму "Фабрика футбола" или "Фанаты".

Сэм Клафлин – Джон Сноу

Во время кастинга в "Игру престолов" Сэм Клафлин еще не стал звездой "Голодных игр" и особых преимуществ в виде громкого имени на кастинге не имел. Не пройдя кастинг на роль Джона Сноу, Сэм не опустил руки и снова попытался пробиться в "Игру престолов" – еще и на роль Визериса Таргариена, и вновь неудачно.

Триша Хелфер – Серсея Ланнистер

Сейчас трудно себе представить другую Серсею Ланнистер, однако на эту роль пробовалась не только Лина Хиди. В числе актрис была и звезда сериала "Звездный крейсер Галактика" Триша Хелфер (сейчас ее можно увидеть в сериале "Люцифер"). Однако, она не прошла.

Джейми Кэмпбелл Бауэр – Уэймар Ройс

Этот актер не провалил свое прослушивание на роль в "Игре престолов", но все-таки ее лишился – из-за занятости. Изначально именно Бауэра мы должны были увидеть в роли Уэймара Ройса, одного из самых первых героев, появляющихся в сериале.

Иван Реон – роль Джона Сноу

Благодаря Реону поклонники "Игры престолов" получили замечательного злодея в лице Рамси Болтона. А ведь в какой-то момент все могло пойти не так, и злодей из Рамси мог получиться совершенно другим – поскольку изначально Иван Реон претендовал на роль Джона Сноу.

Напомним, звезда сериала "Игра престолов" Мэйси Уильямс рассказала, что могла пропустить кастинг на главную роль в своей жизни. Оказывается, в день прослушиваний девушка должна была ехать на свиноферму.

Подробности жизни звезды сериала "Игра Престолов" Питера Динклэйджа: