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ТОП фильмов, прославивших Марка Захарова

Все 7 картин режиссера принесли ему славу и народную любовь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:27
Лучшие фильмы Марка Захарова
Лучшие фильмы Марка Захарова

В субботу, 28 сентября, в Москве умер легендарный режиссер Марк Захаров. Он скончался на 86-м году жизни после обострения болезни легких. Далее в материале смотрите подборку фильмов, принесших Захарову всенародную любовь.

Биография Марка Захарова

Будущий театральный режиссер, сценарист, актер и драматург родился 13 октября 1933 года в Москве. Окончив актерский факультет ГИТИСа, он стал актером Пермского драматического театра. В 1956 Захаров увлекся режиссурой, что привело его в Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя, а затем в Студенческий театр МГУ.

С 1973 года Марк Захаров работал главным режиссером "Ленкома". В 1970-е и 1980-е годы активно снимал кино, ставил пьесы, а после и сам снимался в кинолетнах. Марк Захаров получил более 49 наград и премий за свой вклад в развитие кино и театра.

Лучшие фильмы Марка Захарова

Режиссер Марк Захаров подарил зрителям семь фильмов, которые за короткое время полюбились широкой публике и буквально были разобраны на цитаты.

"Стоянка поезда – две минуты" (1972)

Музыкальная комедия стала первой экранной работой Захарова. Все женские роли в фильме озвучивала Алла Пугачева.

"12 стульев" (1976)

В экранизации романа Ильфа и Петрова снялись Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Ролан Быков, Олег Табаков, Георгий Вицин, Татьяна Пельтцер и другие.

"Обыкновенное чудо" (1978)

Экранизация комедийной пьесы Евгения Шварца о волшебнике, принцессе и влюбленном в нее медведе в облике человека.

"Тот самый Мюнхгаузен" (1979)

В этом двухсерийном фильме снялись любимые актеры Марка Захарова – Олег Янковский, Александр Абдулов, Инна Чурикова, Семен Фарада.

"Дом, который построил Свифт" (1982)

В экранизации известного романа снялись Олег Янковский, Александр Абдулов, Владимир Белоусов, Евгений Леонов и дочь режиссера – Александра Захарова.

"Формула любви" (1984)

В музыкальной комедию одну из ролей также исполнила дочь Марка Захарова – Александра.

"Убить дракона" (1988)

Еще одна экранизация Евгения Шварца. Фильм получил премию "Ника" за лучшую роль второго плана.

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