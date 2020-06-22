ТОП-хитов лета 2020: добавляем в любимый плейлист
Среди новинок – трендовый хит MONATIK и Веры Брежневой, а также треки NK и Селены Гомес
Лето этого года обещает быть не менее музыкальным, чем прошлое, а популярные артисты, несмотря на карантин, порадовали своих фанатов новыми треками.
Так, популярная украинская певица MARUV презентовала клип на песню I want you, которую уже назвали главным танцевальным треком лета 2020 года, Black Eyed Peas и Ozuna порадовали слушателей песней, которую хочется ставить на повтор снова и снова, а Леди Гага выпустила отличный альбом.
Независимо от того, находимся мы на карантине или нет, благодаря музыке у нас будет удивительное лето 2020 года. А первым шагом для этого станет добавление новых хитов, которыми Сегодня.Lifestyle делятся ниже, в ваш любимый плейлист.
MARUV и Boosin – I want you
TVORCHI – Мова Тіла
Black Eyed Peas, Ozuna, J. Rey Soul – MAMACITA
PZF & Lesia Nikituk – Stay At Home
MONATIK & Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА
KHAYAT – Говорила
Selena Gomez – Boyfriend
NK – "Воспоминания
TAYANNA — Жіноча cила
Megan Thee Stallion – Savage Remix (feat. Beyonce)
ПТП – ЛЕТО2020
Катерина Бужинская – ХІТ ЦЬОГО ЛІТА
Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me
SLAVIA – Я тобі не мамка
Chloe x Halle – Do It
Олег Скрипка – TWO COLORS
Анастасия Кожевникова – МОТЫЛЁК
Vakula — Пастка feat. JAMALA
Ранее мы рекомендовали ТОП-5 лучших книг 2019-2020 года, которые стоит прочесть этим летом.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное