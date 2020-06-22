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ТОП-хитов лета 2020: добавляем в любимый плейлист

Сегодня, 18:23

Среди новинок – трендовый хит MONATIK и Веры Брежневой, а также треки NK и Селены Гомес

Лето этого года обещает быть не менее музыкальным, чем прошлое, а популярные артисты, несмотря на карантин, порадовали своих фанатов новыми треками.

Так, популярная украинская певица MARUV презентовала клип на песню I want you, которую уже назвали главным танцевальным треком лета 2020 года, Black Eyed Peas и Ozuna порадовали слушателей песней, которую хочется ставить на повтор снова и снова, а Леди Гага выпустила отличный альбом.

Независимо от того, находимся мы на карантине или нет, благодаря музыке у нас будет удивительное лето 2020 года. А первым шагом для этого станет добавление новых хитов, которыми Сегодня.Lifestyle делятся ниже, в ваш любимый плейлист.

MARUV и Boosin – I want you

TVORCHI – Мова Тіла

Black Eyed Peas, Ozuna, J. Rey Soul – MAMACITA

PZF & Lesia Nikituk – Stay At Home

MONATIK & Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА

KHAYAT – Говорила

Selena Gomez – Boyfriend

NK – "Воспоминания

TAYANNA — Жіноча cила

Megan Thee Stallion – Savage Remix (feat. Beyonce)

ПТП – ЛЕТО2020

Катерина Бужинская – ХІТ ЦЬОГО ЛІТА

Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me

SLAVIA – Я тобі не мамка

Chloe x Halle – Do It

Олег Скрипка – TWO COLORS

Анастасия Кожевникова – МОТЫЛЁК

Vakula — Пастка feat. JAMALA

Ранее мы рекомендовали ТОП-5 лучших книг 2019-2020 года, которые стоит прочесть этим летом.

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