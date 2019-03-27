День театра: ТОП самых интересных фактов о театральной жизни

Мы сделали интересную подборку фактов о театре и жизни за кулисами

Кадр из фильма "Призрак Оперы" Фото: YouTube

Сегодня, 27 марта, отмечается Всемирный день театра. По легенде, премьера первого театрального представления в Древнем Риме состоялась именно 27 марта. Известные украинские актеры театра и кино в комментариях Сегодня.Lifestyle рассказали о том, что такое театр, каким должен быть современный украинский актер, а также свои истории из закулисья. Также мы предлагаем вспомнить интересные факты из мира театра.

- Самый маленький театр мира находится в городе Филах (Австрия) и был открыт в 2009 году. Его сцена занимает 1,3 на 1,3 метра, а представление единовременно могут посмотреть всего восемь зрителей.

В Пекине существует театр-гигант – Большой Народный театр Китая. В театре могут одновременно поместиться 6500 зрителей. Театр находится посреди озера возле Запретного Города. Кроме того, главный его зал полностью обшит шелком.

Самым древним театром планеты является Дионис в Греции. Он был построен еще в VI веке до н.э., однако около 2,5 тысяч лет не функционировал вовсе.

Самый известный театр в мире является Ла Скала (Teatro alla Scala) в Италии. Этот театр считается и одним из самых красивых.

Театр Ла Скала Фото: Pixabay

А вот здание театра Сиднейской оперы (Sydney Opera House) в Австралии является одним из самых узнаваемых архитектурных сооружений современности.

Самая большая театральная афиша была выпущена в 1909 году к гастролям Анны Павловой в Париже. Она имеет размер 2х3 метра.

В древнем театре женщин не было, а их роли исполняли мужчины.

В древнем театре появились маски и это обусловлено связью с культом бога Диониса. Позже с помощью масок показывали эмоции, выражения лиц.

Трагические актеры во время представления надевали обувь, называемую "котурны". Они представляли собой башмаки с высокими голенищами, с толстыми подошвами, изготавливаемыми из нескольких слоев кожи. Такая обувь значительно увеличивала рост актера.

Напомним, мы пообщались с известной украинской актрисой театра и кино, любимицей зрителей Риммой Зюбиной, которая рассказала о том, как придумывала себе роли в детстве, что для нее значит быть актрисой и что хотелось бы ей изменить в украинском театре.

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