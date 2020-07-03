ТОП-книг о финансах, которые можно прочесть этим летом

Бизнес-бестселлеры помогут найти ответы на многие вопросы о финансах

Книги, которые учат искусству финансов, предлагают отличный способ изучить все тонкости успешного бизнеса по гораздо более низкой цене, чем, например, посещение профессиональных курсов. В одной книге собран многолетний опыт автора, который вы можете перенять за достаточно короткое время. Лето – отличная возможность обновить свою книжную полку новыми изданиями и углубить свои знания. Поэтому Сегодня.Lifestyle собрали несколько отличных книг, которые фигурируют в числе лучших книг о финансах.

"Переиграть Уолл-стрит", Питер Линч

Книга "Переиграть Уолл-стрит" Фото: Сегодня

Один из самых успешных финансовых менеджеров и инвесторов рассказывает е о том, как выбрать акции и инвестиционные фонды и обойти лучших представителей сферы инвестиций. Линч говорит, что важным ключом к инвестированию является понимание, что акции – это не лотерейные билеты. За каждой акцией стоит компания, а также причина, по которой компании и их акции – являются такими, какие они есть. Автор убежден, что инвестировать можно всегда, ведь на протяжении каждого нашего дня жизни мы встречаем как продукты, так и услуги. Если научиться выделять лучшие из них, то можно опередить профессиональных аналитиков и найти компании для инвестиций.

"Думай медленно... Решай быстро", Даниэль Канеман

"Думай медленно... Решай быстро" Фото: Сегодня

Знаменитый психолог, лауреат Нобелевской премии по экономике за исследования в области принятия решений написал бестселлер, в котором рассказал о принципах функционирования двух систем разума. "Система 1" – работает быстро, интуитивно, построена на эмоциях и трудно поддается контролю сознания. "Система 2" – напрямую связана с логикой, медленная и требует временных затрат. Также Даниэль рассказывает, как разные типы людей по-разному принимают решения. Автор делится, как читатель может использовать эти и многие другие знания, чтобы определять не только собственные решения и действия, но и поступки других людей, и даже целого рынка.

"Путь к финансовой свободе", Бодо Шефер

"Путь к финансовой свободе" Фото: Сегодня

Книга известного немецкого писателя, бизнесмена и предпринимателя раскрывает секрет, как в период кризиса каждый может улучшить качество своей жизни. Автор открывает перед читателем путь к финансовой независимости, безопасности и грамотности. Методы, которыми делится Бодо Шефер – удивительно просты и легко применимы. Как избавиться от стереотипов о деньгах, избежать долгов и на что нужно обращать внимание в первую очередь? На эти вопросы читатель найдет ответы в бизнес-бестселлере Бодо Шефера.

"Богатый папа, бедный папа", Роберт Кийосаки

Книги о финансах – "Богатый папа, бедный папа" Фото: Сегодня

Книга написана в стиле набора притч, якобы основанных на жизни автора Роберта Кийосаки. Образцовый "богатый папа" – отец его друга, который накапливал богатство благодаря предпринимательству и разумным инвестициям, в то время как "бедный папа", оторый, как утверждает автор, является его отцом, работал всю жизнь, но никогда не получал финансовой стабильности. Автор уверен, что дети с детства должны обучаться финансовой грамотности и правильным отношениям с деньгами.

Книга, ставшая бестселлером в 1997 году, оказалась настолько актуальной и универсальной, что в 2016 году автор снова порадовал читателей новым изданием с дополненными деталями о современном мире.

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Все подробности в спецтеме Книжный клуб

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