Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

ТОП-книг о финансах, которые можно прочесть этим летом

Сегодня, 17:48

Бизнес-бестселлеры помогут найти ответы на многие вопросы о финансах

Книги, которые учат искусству финансов, предлагают отличный способ изучить все тонкости успешного бизнеса по гораздо более низкой цене, чем, например, посещение профессиональных курсов. В одной книге собран многолетний опыт автора, который вы можете перенять за достаточно короткое время. Лето – отличная возможность обновить свою книжную полку новыми изданиями и углубить свои знания. Поэтому Сегодня.Lifestyle собрали несколько отличных книг, которые фигурируют в числе лучших книг о финансах.

"Переиграть Уолл-стрит", Питер Линч

Книга "Переиграть Уолл-стрит"
Книга "Переиграть Уолл-стрит"
Фото: Сегодня

Один из самых успешных финансовых менеджеров и инвесторов рассказывает е о том, как выбрать акции и инвестиционные фонды и обойти лучших представителей сферы инвестиций. Линч говорит, что важным ключом к инвестированию является понимание, что акции – это не лотерейные билеты. За каждой акцией стоит компания, а также причина, по которой компании и их акции – являются такими, какие они есть. Автор убежден, что инвестировать можно всегда, ведь на протяжении каждого нашего дня жизни мы встречаем как продукты, так и услуги. Если научиться выделять лучшие из них, то можно опередить профессиональных аналитиков и найти компании для инвестиций.

"Думай медленно... Решай быстро", Даниэль Канеман

"Думай медленно... Решай быстро"
"Думай медленно... Решай быстро"
Фото: Сегодня

Знаменитый психолог, лауреат Нобелевской премии по экономике за исследования в области принятия решений написал бестселлер, в котором рассказал о принципах функционирования двух систем разума. "Система 1" – работает быстро, интуитивно, построена на эмоциях и трудно поддается контролю сознания. "Система 2" – напрямую связана с логикой, медленная и требует временных затрат. Также Даниэль рассказывает, как разные типы людей по-разному принимают решения. Автор делится, как читатель может использовать эти и многие другие знания, чтобы определять не только собственные решения и действия, но и поступки других людей, и даже целого рынка.

"Путь к финансовой свободе", Бодо Шефер

"Путь к финансовой свободе"
"Путь к финансовой свободе"
Фото: Сегодня

Книга известного немецкого писателя, бизнесмена и предпринимателя раскрывает секрет, как в период кризиса каждый может улучшить качество своей жизни. Автор открывает перед читателем путь к финансовой независимости, безопасности и грамотности. Методы, которыми делится Бодо Шефер – удивительно просты и легко применимы. Как избавиться от стереотипов о деньгах, избежать долгов и на что нужно обращать внимание в первую очередь? На эти вопросы читатель найдет ответы в бизнес-бестселлере Бодо Шефера.

"Богатый папа, бедный папа", Роберт Кийосаки

Книги о финансах – "Богатый папа, бедный папа"
Книги о финансах – "Богатый папа, бедный папа"
Фото: Сегодня

Книга написана в стиле набора притч, якобы основанных на жизни автора Роберта Кийосаки. Образцовый "богатый папа" – отец его друга, который накапливал богатство благодаря предпринимательству и разумным инвестициям, в то время как "бедный папа", оторый, как утверждает автор, является его отцом, работал всю жизнь, но никогда не получал финансовой стабильности. Автор уверен, что дети с детства должны обучаться финансовой грамотности и правильным отношениям с деньгами.

Книга, ставшая бестселлером в 1997 году, оказалась настолько актуальной и универсальной, что в 2016 году автор снова порадовал читателей новым изданием с дополненными деталями о современном мире.

Ранее мы рассказали о ТОП-5 книгах на лето, которые Билл Гейтс рекомендует прочесть.

Все подробности в спецтеме Книжный клуб

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
5 увлекательных книг о том, как работают законы Вселенной в нашей жизни Лучшие книги, которые помогут вам развить речь и мышление ТОП-5 лучших книг 2019-2020 года, которые стоит прочесть этим летом
книги что почитать
Реклама

Новости партнеров

Сєдокова у сміливому купальнику показала свою "верблюжу лапку"
Сєдокова у сміливому купальнику показала свою "верблюжу лапку"
«Все это чудовищно». Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов
«Все это чудовищно». Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов
Раскрыт секрет молодости 72-летней Ротару
Раскрыт секрет молодости 72-летней Ротару
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву

Популярные статьи

Сегодня, 15:36Events

Календарь затмений-2020: даты и влияние

Сегодня, 12:13Стиль

Уроки красоты: учимся рисовать идеальные стрелки

Вчера, 18:40Шоу-бизнес

Холостяк Макс Михайлюк признался, что его сердце занято

Вчера, 14:40Шоу-бизнес

Вся семья в сборе: Рики Мартин с мужем впервые показали всех своих детей на одном фото

Вчера, 12:59Travel

Куда пойти в Одессе: 10 интересных идей от авторов путеводителя

Вчера, 12:26Шоу-бизнес

Супруга Уилла Смита изменяла ему с молодым певцом: неожиданная реакция актера

Вчера, 12:06Travel

Куда поехать на море в Украине: лучшие летние направления

1 июляEvents

Гороскоп на 2 июля: кому из знаков зодиака потребуется помощь

1 июляШоу-бизнес

В память о принцессе Диане: лучшие наряды женщины с "большим сердцем"

1 июляFun

Мужчина провалился под землю в 177-летнем доме и не поверил своим глазам: фото

1 июляFood

Летние салаты из руколы: три вкусные идеи

1 июляTravel

Куда поехать в июле в Украине: необычные направления

1 июляПсихология

Четыре знака зодиака, которые притягивают деньги

1 июляПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолею нельзя сидеть сложа руки, а Рыб ждет знакомство

30 июняШоу-бизнес

Неузнаваемого Леонардо Ди Каприо на прогулке с его 23-летней возлюбленной засняли папарацци: фото

30 июняFood

Что приготовить на ужин из мяса: ТОП-5 рецептов

Новости партнеров

Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Пять мест в Украине, которые удивят даже бывалых путешественников
Пять мест в Украине, которые удивят даже бывалых путешественников
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
В якому віці починається старість? Несподівана відповідь вчених
В якому віці починається старість? Несподівана відповідь вчених
Дочь Волочковой становится копией своей мачехи?
Дочь Волочковой становится копией своей мачехи?
Одна из самых красивых бегуний: очень эффектная канадка
Одна из самых красивых бегуний: очень эффектная канадка
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять