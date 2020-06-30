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ТОП-7 лучших пляжей Киева: где позагорать в столице

Сегодня, 17:00

Насладиться солнечным отдыхом летом можно и в столице

Лето в самом разгаре, а значит наступило время для приема солнечных ванн, отдыха с друзьями и летних игр на пляже. С 19 июня открылись пляжи Киева для купания. Проверка определила, что качество воды в водоёмах на должном уровне, но посетителям советуют держать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас подборку городских пляжей, на которых вы сможете комфортно отдохнуть на берегах Днепра и озёр Киева. А если пляжи на берегу вам не по душе, ранее мы рассказали о ТОП-лучших открытых бассейнов в Киеве, где можно и позагорать, и повеселиться с друзьями.

Самой популярное место для летнего отдыха, богатое пляжными зонами в черте города – Гидропарк. Расскажем подробнее о его пляжах.

Лучшие пляжи Киева
Лучшие пляжи Киева
Фото: unsplash.com

Пляж "Венеция"

Одно из самых популярных мест летнего отдыха у киевлян и гостей столицы. Рядом находится Венецианский остров, Русановский канал и массив Никольская Слободка. Чистый песок, хорошо развитая инфраструктура, возможность укрыться от лучей палящего солнца в тени растущих вблизи деревьев или взять зонтик с лежаком, шезлонгом на прокат, наличие фуд-зоны, платных и бесплатных развлечений – всё это делает отдых на пляже максимально комфортным. Пляж находится в районе станции метро "Гидропарк", справа от Венецианского моста. Вход на пляж бесплатный.

Пляжи у Днепра в Киеве
Пляжи у Днепра в Киеве
Фото: facebook.com

Пляж "Детский"

Чистая вода и песок, пологий спуск в воду и не глубокая водная часть – всё это делает пляж удобным и безопасным для отдыха семей с детьми. На прокат можно взять шезлонги, зонтики, надувные мячи, жилеты, круги. На пляже работают спасатели. Рядом фуд-зона. Пляж находится слева от Венецианского моста. Вход разрешён только с детьми.

Где позагорать в Киеве
Где позагорать в Киеве
Фото: facebook.com

Пляж "Золотой"

Если вам нравится отдых с минимальным количеством людей вокруг, тогда вам на "Золотой" пляж. Он находится вдали от центральных пляжей Гидропарка и добраться сюда несколько сложнее, но это того стоит. От станции метро "Гидропарк" нужно идти в обратную сторону от Венецианского моста до моста Патона. Песок и вода здесь значительно чище, чем на остальных столичных пляжах. Здесь не работает фуд-зона и нет развлечений, но оборудованы туалет, кабинки для переодевания и есть медпункт. С береговой зоны пляжа открывается прекрасный вид на Киево-Печерскую лавру.

Пляжи в Киеве
Пляжи в Киеве
Фото: facebook.com

Пляж "Молодёжный"

Ещё один пляж Гидропарка, который хорошо известен среди молодёжи и подойдёт для любителей отдыха в весёлых и шумных компаниях. Популярное место для знакомств. На пляже есть бесплатные деревянные лежаки. В аренду сдают шезлонги и зонтики. Рядом много развлечений, кафе и палаток с едой. Чтобы попасть сюда нужно после Венецианского моста пройтись пешком 300 метров прямо и слева будет пляж. Около пляжа находился известный "Bora Bora Beach Club".

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Пляж Центральный

Самый просторный пляж столицы, находится в самом центре. Достаточно лишь перейти по Пешеходному мосту на Труханов остров, и вы на пляже. Вход бесплатный. Красота природы острова, чистота песка, большое количество кафе, развлечений, хорошая инфраструктура делает это место удобным для отдыха. За чистотой песка на пляже регулярно следят. Можно смело отправляться загорать. С береговой линии открывается вид на вышки стадиона Динамо, Арку Дружбы Народов и склоны Владимирской горки. Если смотреть лицом на Центральный пляж, то немного влево от моста находится парашютная вышка. Побывав на пляже, обязательно загляните сюда и попробуйте это экстремальное развлечение.

Пляжи Киева
Пляжи Киева
Фото: facebook.com

Не только на берегах Днепра раскинулись пляжи, много их есть и на берегах озёр.

Пляж на озере в Пуще-Водице

Чистый уютный пляж находится вдали от городской суеты в лесной зоне Святошинского района. Здесь можно насладиться отдыхом на свежем воздухе. Из удобств есть шезлонги, кабинки для переодевания, туалет, урны. Рядом есть несколько простых кафе. На прокат можно взять катамараны, лодки и совершить прогулку по озеру, оценив по достоинству красоты местной природы. Ближе к лесной зоне можно развести костёр и приготовить свою еду. Добраться сюда не легко, но отдых на озере того стоит.

Пляж на озере Тельбин

Пляж находится в жилом массиве Березняки Днепровского района столицы. Здесь есть чистый песчаный пляж, а также небольшой платный с шезлонгами. Рядом много кафе и ресторанов, спортивных площадок для детей и взрослых. Работают спасатели, кабинки для переодевания. В аренду можно взять лодки или катамараны и полюбоваться живописной красотой озера Тельбин.

Если вы в поиске картинга в Киеве, узнайте о лучших местах, чтобы прокатиться с ветерком.

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