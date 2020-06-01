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ТОП-лучших ролей секс-символа Голливуда XX века Мэрилин Монро

Сегодня, 14:59

Несмотря на популярность и любовь зрителей, актрису ни разу не номинировали на "Оскар"

Сегодня, 1 июня, самой соблазнительной блондинке Голливуда Мэрилин Монро исполнилось бы 94 года. Жизнь Нормы Джин (настоящее имя звезды) не была легкой: ее мать имела психическое расстройство, поэтому за девочкой присматривали знакомые и родственники, а некоторое время она жила в сиротских приютах. Начиная свою карьеру как модель для мужских журналов, Норма Джин стала известной голливудской актрисой.

Девушка перекрасила волосы в платиновый блонд и взяла псевдоним — Мэрилин Монро. Несмотря на свою востребованность, Мэрилин была одной из наименее оплачиваемых актрис Голливуда.

Звезда была замужем три раза, имела много любовных романов, однако не была счастлива в любви. Скандальными были ее отношения с 35-м президентом США Джоном Кеннеди. Будучи красоткой на экране, в настоящей жизни Монро страдала депрессией, и умерла в возрасте всего 36 лет после передозировки успокоительными. Но даже спустя столько лет зрители до сих пор любят фильмы с Мэрилин, и считают ее примером для подражания.

Мэрилин Монро
Мэрилин Монро
Фото: Imdb.com

Лучшие роли Мэрилин Монро в кино

Джентльмены предпочитают блондинок

Две главные героини фильма – легкомысленная блондинка Лорелай, которая мечтает о выгодном замужестве, и серьезная и ответственная брюнетка Дороти, которая хочет по-настоящему влюбиться и выйти замуж. Разные характеры девушек не стали преградой их дружбе, и вместе они отправились в круиз из Америки во Францию. Кинолента стала особенно известна благодаря музыкальному номеру "Бриллианты – лучшие друзья девушки" в исполнении Мэрилин Монро.

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Джентльмены предпочитают блондинок"
Фото: Imdb.com

Неприкаянные

Кинодрама 1961 года не имела коммерческого успеха на момент выпуска, но получила положительные отзывы критиков и высоко ценится сегодня. Это последний завершенный фильм Мэрилин Монро. Актриса воплотила на экране грустную и красивую Рослин, которая переживает душевную травму после развода. В нее влюбляются два ковбоя — Гай и Гвидо — мужчины с большим жизненным опытом, такие же неприкаянные и одинокие, как и главная героиня. К концу фильма страсти накаляются и происходит настоящая трагедия. В этой кинокартине Мэрилин Монро отказалась от своего традиционного образа "глупенькой блондинки" и сыграла женщину с сильными моральными переживаниями.

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Неприкаянные"
Фото: Imdb.com

Зуд седьмого года

Благодаря этой кинокомедии Мэрилин Монро стала иконой Голливуда, сыграв молодую девушку, которая заигрывает с женатым соседом. Культовый режиссер Билли Уайлдер рассказал о любовных приключениях книгоиздателя, чьи жена и сын уехали на каникулы. Образ Мэрилин, которая стоит над решеткой метро, а проезжающий мимо поезд поднимает вверх ее белоснежное платье, навсегда запечатлелся в памяти зрителей.

Кадр из фильма "Зуд седьмого года"
Кадр из фильма "Зуд седьмого года"
Фото: Imdb.com

В джазе только девушки

Мэрилин Монро получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в этой картине и стала всемирно известной после нее. Фильм награжден "Оскаром" за костюмы, а также был назван лучшей музыкальной комедией всех времен. Мэрилин сыграла солистку джазового ансамбля Дану Ковальчик, которую называли "Душечка". К музыкальному ансамблю присоединились два мужчины, переодетые в женщин, которые таким образом скрывались от преследований мафии. В кинокартине зрителей ждет ряд погонь, курьезов и песен, которые до сих пор остаются популярными, как например I wanna be loved by you.

Кадр из фильма "В джазе только девушки"
Кадр из фильма "В джазе только девушки"
Фото: Imdb.com

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