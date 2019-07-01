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ТОП лучших сериалов июня по версии BBC Сulture

В этот список вошли интересные сериалы, которые успели понравится зрителям

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:32
"Большая маленькая ложь 2"
"Большая маленькая ложь 2"
Фото: HBO

Недавно BBC Сulture представил список лучших сериалов июня 2019, у которых хороший рейтинг. Однако обогнать первый в рейтинге IMDb сериал "Чернобыль" от HBO пока не удалось никому.

 В Украине назвали самые популярные сериалы:

"Большая маленькая ложь"

Эта драма о жизни пяти женщин в калифорнийском городке Монтерей со звездным авторским составом получила продолжение. По сюжету, после ужасных событий на благотворительной школьной вечеринке Мадлен (Риз Уизерспун), Селеста (Николь Кидман), Джейн (Шейлен Вудли), Рената (Лора Дерн) и Бонне (Зои Кравиц) возвращаются к нормальной жизни, или по крайней мере его подобию. Пока в Монтерее не является мать погибшего мужа Селесты (Мерил Стрип) и не начнет расследовать убийство сына.

"Рассказ служанки"

Сюжет третьего сезона сериала о будущем, в котором женщины попадают в рабство для рождения детей, вышел за рамки романа Маргарет Этвуд, легший в его основу. В предыдущих сериях поклонники сериала достаточно настрадались вместе с главной героиней Джун (Элизабет Мосс). Однако с участием все большего числа женщин в протестах диктаторский режим Гилеада начал давать трещину. Отправив свою новорожденную дочь Николь в Канаду вместе со своей сообщницей Эмили, Фредова с головой погружается в борьбу против новых властей страны.

"Тьма"

Главный герой сериала Йонас (Луис Хофманн) вместе со своими друзьями и семьей попадает в удивительное путешествие, где пространство и время перепутаны между 2019, 1986, 1953 и 2052 годами. В начале второго сезона Йогас оказывается в ловушке в постапокалиптическом будущем, отчаянно пытаясь вернуться назад до 2020 года.

"Самый громкий голос"

Звездные актеры Рассел Кроу и Сиенна Миллер играют основателя Fox News Роджера Айлза и его жену Элизабет. По сюжету, генеральный директор Fox News руководил каналом на протяжении двух десятилетий и превратил его в мощнейший голос среди СМИ Америки. Сериал рассказывает о последних 10 лет Айлза, с чего началась его карьера медиамагната, а также об обвинениях, которые положили конец его карьере.

"Черное зеркало"

В пятом сезоне в ролях снялись Эндрю Скотт, Майли Сайрус, Энтони Мэки и Яхья Абдул-Матенен II. Каждая серия посвящена определенному герою с его историей. 

"Слишком стар, чтобы умереть молодым"

Хоррор-сериал датского режиссера Николаса Виндинга Рефна. Это история об офицере полиции, который после убийства напарника оказывается втянутым в криминальный мир Лос-Анджелеса. Вместе с бывшим агентом ФБР, который превратился в героя-мстителя (Джон Хоукс) Мартин убивает наиболее порочных преступников города.

"Легион"

Основанный на супергеройских комиксах Marvel, сериал "Легион" повествует о человеке по имени Дэвид Геллер. Однажды Дэвид узнает, что голоса и видения, которые он считал результатом своей шизофрении, на самом деле является реальностью. А он сам – мутант с невероятной суперсилой.

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"Страна Рождества"

Американский сериал ужасов, снятый по мотивам одноименного романа Джо Хилла (сына Стивена Кинга). Демон, чтобы сохранить свою юную внешность пожирает души детей, а их тела заключает в жуткой ледяной Стране Рождества.

"Адвокат"

Фрэнк, до сих пор переживает трагическую гибель своих родителей 20 лет назад, узнает, что взрыв автомобиля не был случайностью. Убийцей оказывается датский гангстер Томас Вальдман, который сейчас является одним из самых влиятельных клиентов юридической фирмы Фрэнка. Чтобы отомстить за смерть родителей, Фрэнк решает проникнуть в организацию Вальдман и становится его личным адвокатом. 

Напомним, ранее мы составили подборку самых ожидаемых сериалов лета 2019: от третьего сезона "Рассказа служанки" до новой "Большой маленькой лжи".

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Источник: Сегодня
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