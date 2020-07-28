ТОП-лучших украинских мелодраматических сериалов за последние несколько лет

Мелодрамы, которые скрасят ваш вечер

Приятно, что с каждым годом количество украинских сериалов увеличивается. Пользуются популярностью у зрителей, и особенно у зрительниц, мелодраматические сериалы. Секрет популярности мелодрам в том, что их сюжеты и персонажи взяты из реальной жизни. В них часто затрагиваются актуальные жизненные вопросы, наблюдая за развязкой которых, зритель может не только следить за сюжетной линией, но и делать важные для себя в жизни личные выводы.

Сегодня.Lifestyle делится пятью многосерийными мелодрамами, среди которых вы точно найдете идеальный вариант для себя. Все мелодрамы можно посмотреть дома онлайн в новом разделе сайта Сегодня.TV.

Сериал "Кто ты?"

Кадр из сериала "Кто ты?" Фото: kanalukraina.tv

16-серийный детективный сериал – история о психотерапевте Инге Штефан. Чтобы разобраться в загадочном исчезновении своего жениха и череде странных смертей своих пациентов, Инга переходит в сферу криминального профайлинга и устраивается на работу в убойный отдел Главка полиции. Отношения в коллективе не всегда складываются удачным образом. Но параллельно с работой Инга ведет свое расследование и вскоре обнаруживает, что много лет за ней следит маньяк, который причастен не только к смерти пациентов.

Сериал "Кто ты?" получил ошеломительный успех не только на родине, но и за рубежом. Мелодрама была продана популярному стриминг-сервису Amazon, где ее могут посмотреть иностранные зрители.

Сериал "Судьба обмену не подлежит"

"Судьба обмену не подлежит" Фото: kino-teatr.ru

Четырехсерийная мелодрама рассказывает о судьбе двух молодых женщин Натальи и Анны, которые познакомились в родильном доме. Их невольное знакомство стало причиной череды событий, которые повлияли на жизни их детей.

Наталья, у которой нет средств на воспитание своего чада, решает подменить ребенка Анны, которая обеспечена и счастлива в браке с мужем. Так, Наталья думает, что даст малышке лучшую жизнь. Родная дочь Анны оказывается в доме малютки, а вскоре ее удочеряет подруга Анны – Лана, которая также воспитывает своего родного сына Артема.

Когда дети вырастают, их прошлое дает о себе знать. Им предстоит раскрыть секреты их семей и найти свое счастье.

Сериал "Тайная любовь"

Кадр со съемок сериала "Тайная любовь" Фото: kanalukraina.tv

16-серийная мелодрама о судьбе главной героини – Любы Зацепиной. Люба – успешный кондитер, красивая и сильная девушка, которая предана тем, кого любит. Именно поэтому она готова даже пожертвовать собой ради любимого. Ее возлюбленный – Юрий Браницкий – успешно завершил учёбу и перспективный прокурор.

Трагичная авария происходит поздним вечером во время дождя: из-за внезапно выехавшей на встречную полосу фуры Юрий насмерть сбивает беременную женщину. Теперь, если он признается в содеянном, его карьере прокурора придет конец.

Всю вину за содеянное Юрой Люба решает взять на себя. Однако девушка даже не представляет, какое количество испытаний ее ожидает.

Сериал "Путешествие к центру души"

Кадр из сериала "Путешествие к центру души" Фото: kanalukraina.tv

16-серийная мелодрама рассказывает о судьбе двух девушек Риты и Веры. Их объединяет многое: они одногодки, обе потеряли матерей, их отцы дружили еще в институте, а спустя двадцать лет судьба свела их снова.

Отец Риты стал бизнесменом и смог преуспеть, а отец Веры не смог достичь больших карьерных высот и теперь работает в подчинении у отца Риты.

Есть кое-что еще, что объединяет девушек. То, что разведет их по обе стороны дружбы и превратит в заклятых соперниц – Рита и Вера влюбились в одного парня. У Веры нелегкая жизнь, из-за которой у нее сформировался весьма коварный двуличный характер. Рита же мечтает начать все в жизни с "чистого листа". Каждой из девушек судьба преподносит шанс воплотить их мечты, но вот старые грехи и обиды становятся преградой на пути к новой жизни.

Сериал "Штамп в паспорте"

Кадр из сериала "Штамп в паспорте" Фото: kanalukraina.tv

В центре сюжета – бухгалтер и приемщица в небольшом ателье, молодая девушка по имени Алена. Девушка отправляется домой к капризной клиентке, которой нужно срочно доставить дорогое платье. Но в дороге с героиней происходит неожиданный курьез. Алену чуть не сбивает машина, и хотя ей самой удается спастись, коробка с платьем попадает под колеса авто. Сшитое на заказ платье безвозвратно испорчено, но в результате инцидента Алена знакомится с Олегом – молодым руководителем крупного предприятия.

Неожиданно Олег приглашает Алену на свидание и буквально через пару дней предлагает выйти за него замуж. Такое стремительное развитие событий настораживает Алену и она отказывается. Однако в результате курьеза с клиенткой жизнь и карьера Алены вмиг рушатся. В то же время девушка обнаруживает, что мотивом Олега служила не искренняя любовь с первого взгляда, а лишь практичные намерения – ему нужен фиктивный брак из-за его богатого отца. Алене приходится забыть о своих принципах и обратиться за помощью к молодому человеку.

В разделе Сегодня.TV вы найдете все топовые украинские сериалы, среди которых – и увлекательные детективы, и трогательные мелодрамы.

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