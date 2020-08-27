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ТОП новых фильмов, которые можно посмотреть в кино на этой неделе

Сегодня, 15:29

От драмы о легендарной певице Джуди Гарленд до семейной комедии с Де Ниро

Новая прокатная неделя радует зрителей великолепными премьерами, которые стартовали уже 26 августа. Для любителей просмотра фильмов в неповторимой атмосфере кинотеатра, где качество звука и видеоизображения позволяют насладиться просмотром, Сегодня.Lifestyle делятся новинками мирового кинематографа.

Также в прокате все еще идут эти 8 фильмов, премьеры которых состоялась на прошлой неделе.

Довод

Роберт Паттинсон и Джон Девид Вашингтон в фантастическом триллере о тайном агенте, которому предстоит пройти жестокий отбор на верность миссии. От успеха миссии зависит судьба всего мира, а вооружён главный герой, которого играет Джон Девид Вашингтон, лишь одним словом "Тенет". Чтобы миссия прошла успешно необходимо отбросить прежнее представление о времени.

Название фильма – палиндром, то есть читается одинаково слева направо и наоборот. Это не случайно, ведь многие события фильма будут происходить в обратном временном направлении времени. Сегодня.Lifestyle уже успели посетить премьеру и поделились впечатлениями от фильма "Довод".

Где моя челюсть, чувак

С 27 августа стартует премьера ошеломительной комедии о 10-летнем Питере, который объявляет своему дедушке войну, дабы не делить с ним свою комнату.

Непревзойдённый Роберт Де Ниро в роли дедушки в душевной семейной комедии, в которой почти каждый кадр наполнен смешными и курьёзными ситуациями. Так что, смело можете отправляться в кинотеатр на просмотр комедии всей семьей. Сеанс позитива всем обеспечен.

Грани будущего

Тема будущего всегда интересует человечество, а особенно в наше время – в мире стремительно развивающихся гаджетов и прочих электронных устройств. Альманах девяти короткометражных фильмов объединил истории, которые перевернут ваше представление о возможном будущем человечества. Авторы фильмов – кинематографисты из разных уголков планеты, каждый из которых предлагает свою альтернативу того, что может нас ждать впереди.

Джуди

Биографический драматический фильм о великой американской певице и актрисе Джуди Гарленд – красивая, но трагичная история её жизни. Известной она стала в шестнадцать лет благодаря роли в "Волшебнике из страны Оз", но её жизнь была не сказкой. Хрупкой Джуди приходилось работать по 18 часов в день, испытывать проблемы с бессонницей, аппетитом, принимать амфетамины и допинги, пока работа не истощила ее.

За исполнение роли Джуди Гарленд актриса Рене Зелвегер получила "Оскар" за лучшую женскую роль в 2020 году.

А если вы планируете остаться дома и насладиться просмотром онлайн, мы рекомендуем эти 5 замечательных комедий для хорошего настроения.

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