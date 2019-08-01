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ТОП обучающих и мотивирующих книг для бизнесменов

Книги, которые помогут лучше понять азы ведения ресторанного и отельного бизнеса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:50
Книги по маркетингу и ведению бизнеса
Книги по маркетингу и ведению бизнеса
Фото: Depositphotos

Для ведения успешного бизнеса не всегда у предпринимателя есть стартовый капитал или достаточное количество опыта и знаний. Поэтому, обучающая и мотивирующая литература невероятно востребована и среди успешных бизнесменов, и среди начинающих стартаперов, и среди менеджеров. 

Смотрите видео о том, какие книги сейчас читают украинцы:

О таких книгах Сегодня.Lifestyle рассказал владелец Romantik Spa Hotel и председатель совета предпринимателей Яремчанщины Иван Гаврон во время нашего визита на гуцульский карнавал. По словам бизнесмена, много полезной информации можно для себя открыть из литературы Harvard Business Review. Однако, он назвал и три книги, которые могут стать настольными для начинающих предпринимателей в ресторанном и отельном бизнесе.

Джим Коллинз "От хорошего к великому"

Джим Коллинз – "От Хорошего К Великому"
Джим Коллинз – "От Хорошего К Великому"
Фото: Instagram

В этой книге автор - Джим Коллинз пишет о результатах своего шестилетнего исследования, в котором компании, совершившие прорыв, сравнивались с теми, кому это не удалось. У всех великих компаний обнаружились схожие элементы успеха, а именно: дисциплинированные люди, дисциплинированное мышление, дисциплинированные действия и эффект маховика. Благодаря этому компании добивались феноменальных результатов, превосходящих средние результаты по отрасли в несколько раз. Иными словами, у руководителей успешных компаний было упорство, подкрепленное знаниями.

Книга будет интересна собственникам бизнеса, директорам компаний, директорам по развитию, консультантам и студентам, обучающимся по специальности "менеджмент".

Алексей Филановский "Главная маркетинговая книга"

Алексей Филановский "Главная маркетинговая книга"
Алексей Филановский "Главная маркетинговая книга"
Фото: Instagram

Эта книга написана в наших современных реалиях, о наших рынках, наших потребителях, и нашей культурной парадигме. И именно это делает ее главной в нашей стране. Книга содержит ответы на все вопросы, связанные с маркетингом. Она не учит инструментам, она учит понимать маркетинг. Она не дает сотни ответов, она учит задавать правильные вопросы. Ведь именно правильно заданный вопрос, как правило, обеспечивает успех. После прочтения книги вопросы и ответы будут рождаться у вас автоматически. А воплощая ответы в жизнь, вы будете улучшать свой собственный бизнес, добиваясь успеха на своем собственном рынке.

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Эдмунд Лолер "Сервис по-королевски: Уроки ресторанного дела от Чарли Троттера"

"Сервис по-королевски: Уроки ресторанного дела от Чарли Троттера"
"Сервис по-королевски: Уроки ресторанного дела от Чарли Троттера"
Фото: YouTube

Ресторан Чарли Троттера, названный журналом Wine Separator лучшим рестораном Америки, стоит на четырех столпах - еда, вино, атмосфера и обслуживание, которые все вместе позволяют посетителям провести необыкновенный вечер. Книга построена в виде серии простых советов, которые раскрывают секреты легендарного успеха знаменитого ресторатора. Она станет настольной не только для рестораторов, но и для менеджеров и владельцев отелей.

Напомним, ране мы сделали подборку книг о том, как использовать свой возраст на пользу себе, адекватно воспринимать свое взросление и стать более мудрыми.

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Источник: Сегодня
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