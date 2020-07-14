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ТОП-психологических триллеров с нестандартным финалом – лучшее на OLL.TV

Сегодня, 15:20

Фильмы, пересматривая которые, вы найдете их новую трактовку

В психологических триллерах интрига сюжета держит зрителя в напряжении до самого финала, а события и персонажи – надолго остаются в памяти. Это истории о человеческих страхах, слабостях и переживаниях, однако это вовсе не означает, что зрители будут испуганы. Киноленты из новой подборки от Сегодня.Lifestyle помогут вам под другим углом взглянуть на события повседневности, переосмыслить отношения с людьми и даже могут побудить к переменам к лучшему.

Не пропустите также эти забавные комедии, которые стоит посмотреть с семьей.

Талли

Кадр из фильма "Талли"
Кадр из фильма "Талли"
Фото: Скриншот из видео

Главная героиня – 40-летняя Марло Моро, у которой уже есть двое деток – дочка и сын, страдающий от психического расстройства. Марло находится на последних сроках незапланированной беременности. Она любит свою семью, но ей катастрофически не хватает времени, чтобы всем уделить внимание.

После рождения третьего ребёнка она оказывается на грани нервного срыва. Её старший брат делает ей подарок – оплачивает ночную няню, чтобы Марло могла просто выспаться. Молодая, энергичная, стройная Талли сначала раздражает Марло, но сдружившись с ней Марло понимает какое счастье досталось ей и её детям.

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Воздушный маршал

Кадр из фильма "Воздушный маршал"
Кадр из фильма "Воздушный маршал"
Фото: Скриншот из видео

Самолёт совершает перелёт из Нью-Йорка в Лондон. Билл Маркс – воздушный маршал, который, как и положено по долгу службы, находится на борту. Во время рейса Билл получает на свой телефон несколько загадочных сообщений о том, что если правительство не переведёт сто пятьдесят миллионов долларов на банковский счёт, каждые двадцать минут будет умирать кто-то из пассажиров и экипажа. Билл начинает собственное расследование.

В ходе расследования ему пришлось убить своего коллегу, который, как оказалось, перевозил кокаин и препятствовал расследованию. Каждые двадцать минут происходит загадочная смерть на борту самолёта. Подозрения начинают падать на самого Маркса. Билл понимает, что на самолёте заложена бомба, и находит её в дипломате с кокаином своего убитого коллеги. Сможет ли Билл завершить своё расследование и спасти жизни пассажиров…

Пикник у висячей скалы

"Пикник у висячей скалы"
"Пикник у висячей скалы"
Фото: Скриншот из видео

Действие разворачивается в 1900 году в колледже для девочек под Мельбурном, где воспитанниц держат в "ежовых рукавицах". В день святого Валентина воспитанницам колледжа разрешают устроить пикник под Висячей скалой. В колледже остаётся лишь Сара, наказанная хозяйкой колледжа. Расположившись у склона висячей скалы, путешественницы устраивают пикник.

Ровно в полдень у учительницы математики мисс Макгро останавливаются часы, однако она списывает инцидент на природный магнетизм. Тем временем, остальными девушками овладевает дремота, три из них таинственным образом исчезают после прогулки по скале. Тайна завораживает больше, чем возможные варианты её объяснения, и неизвестно, как девушки исчезли, где находятся теперь, и какие другие аномалии скрывает эта скала...

Кто там

Киану Ривз в фильме "Кто там"
Киану Ривз в фильме "Кто там"
Фото: www.amazon.com

Эван Уэббер – архитектор. У него прекрасная жена по имени Карен и двое милых ребятишек. Однажды Карен отправляется вместе с детьми на отдых, а Эван остаётся дома, чтобы доработать проект. За окном льет сильный ливень. Эван слышит стук в дверь. На пороге он видит двух привлекательных девушек, насквозь промокших под проливным дождём. Они говорят, что ищут адрес вечеринки и просят воспользоваться телефоном. Эван впускает незнакомок в дом, и, как радушный хозяин позволяет им обсушиться, согреться в ванной и приносит одежду.

В ванной совершенно голые гостьи навязчиво соблазняют Эвана. Утро следующего дня. Эван просыпается один. Дом выглядит пустым, но доносятся странные звуки. Эван отправляется проверить откуда они идут, и оказывается, что вечеринка незнакомок еще не завершена.

Остров проклятых

"Остров проклятых"
"Остров проклятых"
Фото: Скриншот из видео

Осень1954 года, штат Массачусетс. Эдвард Тедди и Чак Оул отправляются расследовать исчезновение детоубийцы, сбежавшей из лечебницы для душевнобольных преступников. Лечебница находится на хорошо охраняемом острове, омываемом бескрайним океаном. Побег исключён. Тедди мучают непрекращающиеся головные боли и преследуют сны о погибшей жене, о немецком концентрационном лагере Дахау, в освобождении которого он участвовал.

Ассоциации с лагерем смерти лишь усиливаются после встречи с пожилым доктором Нерингом. С первого взгляда становится понятно, что на острове происходят какие-то страшные события, что руководство лечебницы что-то скрывает…

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