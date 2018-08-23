ТОП самых ожидаемых книжных экранизаций 2018 года

Предлагаем небольшой обзор будущих премьер на основе книг

"Девушка, которая застряла в паутине"

Очень часто режиссеры берут за основу для своего будущего фильма или сериала популярные книги. А что, сюжет готов, осталось только адаптировать его. Среди главных премьер, которые выйдут до конца этого года, также будет несколько таких. Надеемся, эти проекты станут настоящими прорывами. А пока предлагаем небольшой обзор будущих премьер на основе книг.

Уильям Теккерей "Ярмарка тщеславия"

Эта книга была экранизирована множество раз. Впервые в 1911 году вышел немой фильм, а позже этот роман пережил множество других экранизаций. Кстати, одна из самых известных – 2004 года с Риз Уизерспун в роли Бекки Шарп.

В сентябре же 2018 зрители увидят новую версию совместного производства ITV и Amazon. Британский режиссер Гвинет Хьюз, так сказать, управляет парадом, а роль Бекки Шарп исполнила юная Оливия Кук. Роман иронично описывает нравы, царившие в то время в высшем обществе, на фоне наполеоновских войн.

Редьярд Киплинг "Книга джунглей"

Легендарные творения Киплинга экранизировали не один раз, но на этот раз мы увидим что-то особенное. За дело взялся Энди Серкис, известный по роли Голлума из "Властелина колец" и плохиша из "Черной пантеры". Создатели отметили, что картина будет далекой от детских сказок и расскажет более реалистичную и мрачную историю. Изначально премьера планировалась на октябрь 2018 года, но позже Netflix выкупил его для эксклюзивного показа своим подписчикам.

Стиг Ларссон, Давид Лагеркранц "Девушка, которая застряла в паутине"

Это творение было написано уже после смерти Стига Ларссона и является четвертой книгой из серии "Миллениум". Еще в 2011 году гражданская жена писателя заявила, что готова закончить роман, но он был опубликован лишь спустя четыре года. Для того, чтобы завершить начатое Ларссоном, был выбран известный шведский писатель и журналист Давид Лагеркранц.

В экранизации главную героиню, Лисбет Саландер, играет англичанка Клер Фой, удостоенная ранее премией "Золотой глобус" за роль в сериале "Корона". В Украине премьера планируется на 8 ноября.

Памела Трэверс "Мэри Поппинс возвращается"

В музыкальном продолжении легендарного фильма рассказывается о новых приключениях Мэри и ее друга Джека, которым предстоит встретиться с представителями следующего поколения семейства Бэнкс. В фильме роль Мэри Поппинс вместо Джули Эндрюс сыграет Эмили Блант. Также в картине снялись другие звезды — Мэрил Стрип, Бен Уишоу, Эмили Мортимер и Колин Фёрт. Премьера намечена на 25 декабря 2018 года.

Ричард Форд "Дикая природа"

В основе фильма – книга лауреата Пулитцеровской премии. Это история о том, как распадается семья, рассказана мальчиком-подростком. Мир рушится, родители больше не могут быть вместе и пытаются выбраться из этой ситуации. Главные роли в фильме сыграли Джейк Джилленхол, Кэри Маллиган и Эд Оксенбульд. Дебютная картина Пола Дано была высоко оценена критиками и была показана на на фестивале "Сандэнс". Премьера — 25 октября.

Напомним, издание The Guardian назвало 10 самых ожидаемых сериалов. Холодными вечерами уже определенно есть, что смотреть.