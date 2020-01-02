ТОП самых популярных фильмов и сериалов 2019 года от Netflix

В тройку лидеров вошел и нашумевший сериал "Ведьмак"

"Ведьмак" Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix подвел итоги 2019 года и опубликовал списки самых популярных фильмов и сериалов года. Это данные по нескольким странам, сообщает Deadline.

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Например, в США в тройку лучших сериалов вошли "Очень странные дела", "Ведьмак" и "Академия "Амбрелла". В ТОП-10 вошли "Ты", "Мертв для меня", "Половое воспитание", "13 причин почему".

Среди фильмов американцы выбрали "Загадочное убийство", "Шестеро вне закона" и "Суперсемейка 2". В ТОП-10 вошли киноленты "Ирландец", "Тройная граница", "Красивый, плохой, злой", "В погоне за Бонни и Клайдом", "Человек-паук: Через вселенные", "Тайная одержимость".

Напомним, Netflix снимет продолжение популярного в 80-х фильма "Полицейский из Беверли-Хиллз". К роли полицейского Акселя Фоули вернется Эдди Мерфи. Актер уже официально согласился на роль полицейского. Режиссер Джерри Брукхаймер также вернется к работе над фильмом.

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