ТОП самых стильных музыкантов последних 50 лет
Это музыканты, стиль которых повлиял на моду среди мужчин
Недавно издание Business Insider составило свой рейтинг 50 самых продаваемых музыкантов всех времен. Полный список включил 50 исполнителей и коллективов. Безукоризненным лидером была признана группа The Beatles.
А теперь популярное издание Esquire составило свой список, только в который по их версии вошли самые стильные мужчины музыканты.
В этот своеобразный рейтинг вошли культовые певцы и исполнители, независимо от стиля исполняемой музыки, нации и других различий. По мнению издания – это музыканты, стиль которых повлиял на моду среди мужчин.
Так, в списке оказались такие личности, как Боб Дилан, Боб Марли, Дэвид Боуи, Кит Ричардс, Мик Джагер, группа Ramones, Beastie Boys, Элвис Пресли и другие.
Отметим, что в издании считают, что певцы и группы, вошедшие в этот список, стали популярными не только из-за своих песен, а и из-за чувства стиля.
Напомним, журнал Esquire составил рейтинг лучших рэп-хитов начала 2018 года. Тут лидером оказался рэпер Дрейка с композицией God’s Plan.
Кроме того, американский журнал Billboard составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов за 2017 год. Список возглавила ирландская рок-группа U2.