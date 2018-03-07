Роды в прямом эфире и птица в телестудии: ТОП самых смешных ляпов на TV

Многие замечают киноляпы в различных лентах. Мы же предлагаем узнать о телеляпах, кторые произошли за рубежом.

Веселье в прямом эфире. Яркая птица решила разнообразить скучные новости в телеэкране. Красную птицу привезли в студию одного из американских телеканалов из зоопарка специально для сюжета в утренних съемках. За несколько минут до рекламной паузы пернатому стало скучно и он решил в прямом смысле походить по головам.

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Впрочем, иногда прямые эфиры могут быть совершенно невеселыми, а даже наоборот – опасными. На одно из утренних шоу пригласили учителя химии. Он смешал жидкий азот с газированной водой и выпустили самодельные ракеты в воздух. После двух попыток учитель предложил повторить трюк и самой ведущей. Она должна была придерживаться указаний учителя, однако, она не запомнила и отпустила бутылку раньше времени. Этим она чуть не убила себя. Ведущую даже оглушило на некоторое время, но обошлось без травм.

Происходят и более жизнерадостные истории. Например, американская радиоведущая родила прямо в прямом эфире. Схватки начались за две недели до запланированного срока и в прямом эфире. Женщине ничего не оставалось, как рожать в прямом эфире и вести шоу. Кроме того, имя ребенку выбирали также в прямом эфире.

Напомним, на YouTube появилось видео о том, как во время трансляции прогноза погоды любопытная птица внезапно стала героиней репортажа. Ведущий рассказывал о погоде о Сан-Франциско, когда на камеру, снимавшую город с высоты птичьего полета, неожиданно присела ворона.