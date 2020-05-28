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ТОП-украинских мелодраматических сериалов с динамичным сюжетом

Сегодня, 18:25

Пять украинских сериалов, которые отвлекут вас пока вы дома

Если у вас настроение для просмотра романтического сериала и вы готовы пережить захватывающую историю преград на пути к любви, мы собрали самые интересные украинские мелодрамы. От запретной любви и до любовных треугольников – эти сериалы отвлекут вас на множество часов.

Недавно мы рассказали о трех увлекательных украинских фильмах, а также делились подборкой сериалов с захватывающим сюжетом.

Клан Ювелиров

Постер к сериалу "Клан ювелиров"
Постер к сериалу "Клан ювелиров"
Фото: kanalukraina.tv

95-серийная мелодрама от режиссера сериалов "Бессмертник", "Дворняжка Ляля", "Красотка Ляля" переносит зрителя в головокружительный мир больших денег, интриг и изысканной лжи. В 1983 году, отслужив в армии, Георгий и Борис приезжают во Львов, чтобы обучиться ювелирному мастерству. Оба мужчины влюбляются в одну девушку Елену, которая решает быть с Георгием. С этого события между Борисом и Георгием начинается настоящая вражда, которая разгорается с новой силой спустя 20 лет.

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Бессмертник

Постер к сериалу "Бессмертник"
Постер к сериалу "Бессмертник"

Главная героиня сериала Надежда – химик по образованию, мечтает создавать новые косметические средства. Девушка начинает работать в большой компании, где встречает свою судьбу – Игоря, в которого она влюблена еще в студенческие годы. Но на пути к успешной карьере и счастливой любви Наде предстоит пройти через множество препятствий. Сериал является адаптацией южнокорейского формата "Ледяной цветок Адониса" (Ice Adonis).

Цветы дождя

Кадр из сериала "Цветы дождя"
Кадр из сериала "Цветы дождя"

В восьми сериях перед зрителем разворачивается трогательная история настоящей и светлой любви Нины и Андрея. После смерти отца Нины прошло уже десять лет, и теперь мама героини решает вновь выйти замуж. Ее новым избранником становится отец молодого парня по имени Андрей. Теперь Нина и Андрей начинают учиться в одном классе и девушка постепенно проникается симпатией и сочувствием к парню, который все еще скорбит по своей матери.

Сашка

Кадр из сериала "Сашка"
Кадр из сериала "Сашка"
Фото: скриншот

У Сашки, которая выросла в детском доме, есть огромный талант – она отлично разбирается в автомобилях и мечтает создать собственную модель авто. В 18 лет Саша оказывается на улице без денег, и неожиданно знакомится с молодым и перспективным политиком Андреем. Девушке предстоит задействовать всю свою стойкость и сохранить оптимизм, чтобы пройти через трудности, которые внезапно врываются в ее жизнь. Главную роль в сериале играет звезда "Сватов" Анна Кошмал.

Не зарекайся

Постер к сериалу "Не зарекайся"
Постер к сериалу "Не зарекайся"
Фото: oll.tv

Отсидев 17 летний срок за убийство известного крымского политика, Людмила Полищук попадает в настоящий ад войны в Донбассе. Ее ждет предательство родных людей, страшные тайны, и долгая дорога к единственному в мире родному человеку.

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Ранее мы назвали 5 сильных украинских фильмов, которые стоит посмотреть.

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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