Интересные детские книги о приключениях с захватывающем сюжетом

От современных фэнтези до классических романов

Приключенческие книги увлекут своим сюжетом ребёнка, пока вы на работе или заняты другими неотложными делами. А жизненные ситуации, в которых оказываются главные герои, и то, как они справляются с ними, формируют характер, обеспечивая детям приятное времяпрепровождение и одновременно прививая любовь к чтению.

Сегодня.Lifestyle подготовили подборку приключенческих книг для детей.

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"Принц и нищий"

"Принц и нищий" Фото: Сегодня

Автор: Марк Твен

История двух мальчиков примерно одного и того же возраста, которые внешне похожи друг на друга. Различие между ними – их социальное положение. Эдвард Тюдор – наследник английского престола, а Том Кенти – житель лондонских трущоб. Тома часто нещадно колотит отец-пьяница, но, несмотря на это, Том любознателен, научился читать и писать. Его заветная мечта – увидеть королевскую особу.

Мечты сбываются и однажды, прогуливаясь возле ограды дворца, Том увидел принца Эдварда VI. Охрана грубо обошлась с Томом, а Эдварду стало жалко его и он пригласил Тома к себе во дворец. Дети ради шутки поменялись одеждой, а в результате принца приняли за бедняка, выгнали из дворца и ему пришлось некоторое время на собственном опыте познать, как живут бедняки в его стране, а Тому пришлось вживаться в несвойственную для него роль принца.

"Битва начинается" Фото: Сегодня

Серия: "Оуэн и подземные миры"

Автор: Тони Эббот

Первая книга серии "Оуэн и подземные миры". Исчезает Дана Рансон. Случайно она проваливается в пол прямо в школе. Это кошмар для всех, пока Оуэн, Джон и Сидни не разобрались, что она похищена самим Аидом – греческим царём мёртвых. Друзей в беде не бросают, и, ребята отправляются в очень опасное путешествие, которое пройдёт по загробным мирам древних греков, египтян, скандинавов. Ребята даже не подозревают, что Дана окажется лишь приманкой в хитроумных и жестоких планах северного бога Локи, который выпустил на Землю страшных чудовищ. Начинается битва между смертными и богами.

Фантастические приключения друзей продолжаются в следующих книгах серии: "Доспехи Локи", "Месть Царя скорпионов" и "Ледяной дракон".

"Эмиль и сыщики"

Детские книги о приключениях – "Эмиль и сыщики" Фото: Сегодня

Автор: Эрих Кестнер

История немецкого мальчика Эмиля Тишбайна, который живёт в маленьком провинциальном городке вместе с мамой-парикмахером. Однажды она отправляет Эмиля на каникулы в Берлин к своей сестре, вместе с которой живёт бабушка Эмиля. Вместе с собой мама даёт Эмилю 140 марок. Эмиль должен передать бабушке 120 марок, а 20 оставить себе на обратную дорогу. Но в поезде его ограбил попутчик, некий господин Грундайс. Ехать без денег к бабушке Эмиль не хочет и выходит на станции, где вышел Грундайс и начинает за ним следить. Вскоре Эмиль знакомится с Густавом, который проникся его проблемой и собрал ватагу детей из соседних дворов, чтобы помочь Эмилю вернуть деньги.

Эмиль и команда юных детективов развернули настоящую слежку за вором и уже на следующий день в банке Эмиль смог доказать полиции, что это его деньги. А Грундайс оказался замешанным в недавнем ограблении банка и за помощь в его поимке Эмиля наградили 1000 марок.

Книга вошла в ТОП-15 лучших книг в истории по версии газеты The Telegraph.

"Тим Таллер, или Проданный смех"

"Тим Таллер, или Проданный смех" Фото: Сегодня

Автор: Джеймс Крюс

Тим Талер – ребёнок из бедной семьи. Он рано потерял мать, а вскоре лишился и отца. Его воспитывала злая мачеха. Но, несмотря на все жизненные сложности, он умеет радоваться жизни, а его смех настолько заразительный и звонкий, что приводил в восторг всех, кому доводилось его слышать. Смех – был самым большим богатством в его жизни.

Однажды на ипподроме Тим познакомился с бароном, которому продал свой смех в обмен на возможность выигрывать любые пари. Теперь он богат, но смех исчез из его жизни. Со временем Тим осознал, что ошибся. Ведь что такое деньги, могут ли они принести счастье, если нет возможности радоваться жизни? Тим отправляется на поиски барона, чтобы вернуть свой смех.

Книга рассчитана на детей среднего школьного возраста, но будет полезна к прочтению и взрослым, которые в погоне за внешними благами разучились смеяться и радоваться жизни.

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