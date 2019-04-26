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Тор с пивным брюхом и непредсказуемые смерти: обзор фильма "Мстители: Финал"

Супергерои объединились ради спасения Вселенной и своих друзей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:06
"Мстители: Финал"
"Мстители: Финал"
Фото: YouTube

На днях в мировой прокат вышел супергеройский блокбастер "Мстители: Финал", премьеры которого ждали, наверное, еще с момента выхода третьей части. Журналисты издания The Independent накануне премьеры даже составили список худших персонажей "Мстителей". Но в четвертом фильме каждый персонаж сыграл свою ключевую роль. Поэтому Сегодня.Lifestyle предлагают небольшой обзор фильма "Мстители: Финал".

"Мстители: Финал"
"Мстители: Финал"
Фото: YouTube

"Мстители: Финал": сюжет фильма и герои

Прежде всего, конечно, хочется не заспойлерить концовку, да и все извороты-повороты и задумки режиссеров проекта – братьев Энтони и Джо Руссо. Они постарались на славу, ничего не скажешь, но замахнулись в этот раз на квантовую физику! Как оказалось, найти Таноса выжившим Мстителям действительно помогла Капитан Марвел. Убить его тоже не составило труда. Однако вернуть все на круги своя – получилось с помощью науки и супергеройских способностей.

"Мстители: Финал"
"Мстители: Финал"
Фото: YouTube

Итак, кучка Мстителей вроде бы смирились с тем, что произошло, а вроде и нет. Прошло пять лет, и каждый ищет свой путь.

"Жизнь продолжается... Мир в наших руках. Дело за нами, ребята", – сказал Капитан Америка.

Надежду дал именно Человек-Муравей, после чего Черная вдова, Капитан Америка, Тор, Небула, Енот, Боевая Машина, Халк, Железный Человек, Соколиный глаз делают все для того, чтобы спасти своих друзей, да и половину Вселенной. В фильме появились совершенно непредсказуемые герои: героиня Тильды Суитон из "Доктора Стрэнджа", возлюбленная и мама Тора, Локи. 

"Мстители: Финал"
"Мстители: Финал"
Фото: YouTube

"Мстители: Финал": кто умрет в фильме

Конечно, я не буду спойлерить, смотрите сами. Но точно могу сказать, что смерть этих персонажей предсказуема, но от этого не менее эпичная. Дело в том, что этой эпохе действительно было необходимо логическое завершение – шутка ли, 11 лет и 22 фильма. За это время и у зрителей многое поменялось в жизни, и сами герои обросли деталями, но продолжали мастерски раздавать пендали плохишам. На них не скучно смотреть, они повзрослели вместе во временем.

Впечатления от блокбастера "Мстители 4"

Хронометраж картины достиг трех часов, однако ощущения скуки не возникло. "Мстители" смогли "зацепить" своим фирменным юмором, зрелищными сценами схваток, "пасхалками" для фанатов. Как и было обещано создателями, в фильме появился и Стэн Ли – "отец" комиксов, который умер в ноябре 2018 года.

"Мстители: Финал"
"Мстители: Финал"
Фото: YouTube

Фильм можно разложить на несколько частей: у каждой есть свое настроение, своя история, свои переживания. Однако все они происходят на одной сцене, все они сложены в один пазл. Создатели фильма поэкспериментировали с привычными характерами героев и немного даже искривили некоторые сюжетные линии. Скажу только, что от Тора я точно такого не ожидала! Супруга Тони Старка тоже удивила своим костюмом, а Капитан Америка сумел обуздать молот Тора!

Решающая битва превзошла для меня лично все остальные битвы, которые проиходили в блокбастерах Marvel. Это фильм не про месть, не про смерть, не про смирение. Это фильм про жизнь, продолжение жизни.

Напомним, ранее мы вспоминали, как выглядят актеры киновселенной Marvel в "Мстителях" и в реальной жизни. Отметим, что студия Marvel опубликовала новое видео под названием To the End ("До конца" или "К концу").

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Источник: Сегодня
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