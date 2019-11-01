Трейлер 3-го сезона сериала "Корона" стал хитом сети

Также Netflix порадовал новой порцией персонажных постеров

Кадр из сериала "Корона" Фото: instagram.com/entertainmentweekly

Стриминговый сервис Netflix представил новые персонажные постеры третьего сезона сериала "Корона" (The Crown), а перед этим – полноценный трейлер.

Смотрите подробности того, как проходят съемки сериала "Корона" в Испании:

Новый трейлер 3 сезона сериала "Корона" стал настоящим хитом сети. Сюжет будет сосредоточен на истории принцессы Маргарет и ее романе с 25-летним Родди Ллевеллином. В новом сезоне королеву Елизавету II сыграет актриса Оливия Колман, а роль ее мужа – Тобайас Мензис. Саму же принцессу Маргарет сыграет Хелена Бонэм Картер, а сестру королевы – Ванесса Кирби, которую зрители успели увидеть в трейлере фильма "Цена правды".

Постеры к сериалу "Корона" Фото: Netflix Постеры к сериалу "Корона" Фото: Netflix Постеры к сериалу "Корона" Фото: Netflix Постеры к сериалу "Корона" Фото: Netflix Постеры к сериалу "Корона" Фото: Netflix 1/5

В роли Елизаветы II оскароносная актриса Оливия Колман сыграет сцену 25 годовщины с момента своей коронации. Интересно, что "Оскар" за лучшую главную женскую роль Оливия Колман получила, сыграв королеву Анну в фильме "Фаворитка". Пока трейлер приоткрывает завесу таинственности на две истории любви.

Продюсер Питер Морган оставил за кадром немало загадок и захватывающих драматических сцен. Стоит отметить, что сейчас идут съемки четвертого сезона "Короны", где появится персонаж принцессы Дианы.

Сериал "Корона" 3 сезон – трейлер:

Премьера третьего сезона состоится уже 17 ноября 2019 года.

Напомним, звезда сериала "Секретные материалы" Джиллиан Андерсон сыграет 71-го премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне топового исторического сериале "Корона".

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