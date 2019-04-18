Трейлер фильма "Люди Икс: Темный Феникс" поспойлерил детали сюжета

В фильме "Люди Икс: Темный Феникс" главную роль сыграла Софи Тернер

"Люди Икс: Темный феникс" Фото: YouTube

Совсем недавно мы узнали, что 20-я по счету картина серии "Людей Икс" под названием "Темный Феникс" на экраны выйдет 6 июня, но дальнейшая судьба франшизы – под вопросом. Теперь же в сети появился очередной трейлер супергеройского фильма "Люди Икс: Темный феникс", где героиня Софи Тернер - Джин Грей превращается в Темного феникса.

Режиссер проекта – Саймон Кинберг, ранее работавший на "Людях Икс" как продюсер и сценарист

По сюжету, профессор Икс (Джеймс МакЭвой) отправляет Мистик (Дженнифер Лоуренс), Зверя (Николас Холт), Джин Грей (Софи Тернер), Циклопа (Тай Шеридан), Шторм (Александра Шипп), Ночного змея (Коди Смит-МакФи) и Ртуть (Эван Питерс) в открытый космос, чтобы они спасли космонавтов, которые из-за неполадок на борту не могут вернуться на Землю.

В открытом космосе Джин сталкивается с могущественной энергией, которая по ее прибытию домой начинает превращать девушку в разрушительную сущность Темный феникс, что угрожает всему человечеству. И Людям Икс приходится выступить против своей подруги, чтобы спасти планету.

Напомним, ранее в сети появился трейлер фильма "Люди Икс: Темный Феникс" и в ролике видно, как героиня Дженнифер Лоуренс, скорее всего, погибнет.

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