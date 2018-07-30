Трейлер фильма о Поле Уокере просто "взорвал" сеть: впечатляющее видео

Картина расскажет о жизни актера

По Уокер. Постер к фильму "Форсаж 7"

Звезда "Форсажа" актер Пол Уокер погиб в автомобильной аварии в 2013 году. В этом году стало известно, что об актере снимут документальный фильм. Документалка будет называться "I Am Paul Walker" ("Я — Пол Уокер").

И уже на YouTube-канале компании Paramount Network появился первый ролик, посвященный документальной ленте о погибшем актере. Стоит отметить, что трейлер стремительно набирает популярность – видео набрало больше 3,6 миллиарда просмотров.

Для создания киноленты семья погибшего предоставила много семейных видеозаписей. В картине появятся родственники, друзья и коллеги актера. В режиссерском кресле оказался Адриан Бейтенхейс, снявший документалку и о Хите Леджере.

Paramount покажет фильм на своем канале 11 августа.

Напомним, трагическая гибель Пола Уокера отразилась на всем коллективе съемочной группы "Форсажа", однако, по словам режиссера седьмой части ленты Джеймса Вана работа над лентой оказалась особенно тяжелой.

А вот актер Вин Дизель назвал дочь в честь погибшего друга – Полин.