Трейлер мультфильма про интернет стал хитом Сети

Сегодня, 10:02

За два дня ролик успел собрать шесть миллионов просмотров на YouTube

Кадр из трейлера
Кадр из трейлера

В сети большую популярность обрел трейлер фильма "Секретное досье" с Мерил Стрип и Томом Хэнксом в главных ролях. Теперь студия Disney опубликовала трейлер анимационного фильма "Ральф против интернета". За два дня ролик успел собрать шесть миллионов просмотров на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стоит отметить, что в основу сюжета мультфильма легла история о Ральфе, герое восьмибитной игры, и его подруге Ванилопе фон Кекс. Вместе они отправляются в путешествие по Интернету. Озвучили героев фильма Келли Макдоналд, Кристен Белл, Мэнди Мур и Джон Си Райли. Режиссерами выступили Рич Мур и Фил Джонстон. Премьера ленты ожидается в ноябре этого года.

Напомним, киноманы уже успели насладиться первыми кадрами эротической драмы "Ева" Бенуа Жако с Изабель Юппер и Гаспар Ульелем в главных ролях. Теперь же вышел первый украинский трейлер фильма "Ева".
мультфильм, трейлер, disney, ролик, история

Вы сейчас просматриваете новость "Трейлер мультфильма про интернет стал хитом Сети". Другие Новости Афиши смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Fun

Сегодня евреи отмечают Пурим. Фото: pixabay

Пурим 2018: история и традиции самого веселого праздника

Вчера, 09:20

Традиционным угощением этого праздника являются маленькие треугольные пирожки с джемом и маком

Афиша

Фото: kinoafisha.ua

Появился украинский трейлер эротического триллера "Ева"

27 Февраля, 14:49

Главные роли исполнили мировые звезды Изабель Юппер и Гаспар Ульель
Загрузка...
Загрузка...