Трейлер мультфильма про интернет стал хитом Сети

За два дня ролик успел собрать шесть миллионов просмотров на YouTube

В сети большую популярность обрел трейлер фильма "Секретное досье" с Мерил Стрип и Томом Хэнксом в главных ролях. Теперь студия Disney опубликовала трейлер анимационного фильма "Ральф против интернета". За два дня ролик успел собрать шесть миллионов просмотров на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.

Стоит отметить, что в основу сюжета мультфильма легла история о Ральфе, герое восьмибитной игры, и его подруге Ванилопе фон Кекс. Вместе они отправляются в путешествие по Интернету. Озвучили героев фильма Келли Макдоналд, Кристен Белл, Мэнди Мур и Джон Си Райли. Режиссерами выступили Рич Мур и Фил Джонстон. Премьера ленты ожидается в ноябре этого года.

Напомним, киноманы уже успели насладиться первыми кадрами эротической драмы "Ева" Бенуа Жако с Изабель Юппер и Гаспар Ульелем в главных ролях. Теперь же вышел первый украинский трейлер фильма "Ева".