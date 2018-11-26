Трейлер нового "Короля Льва" раскритиковали в сети

Ролик не понравился поклонникам мультфильмов Disney

Кадр из мультфильма "Король Лев"

Уже давно сообщалось о том, что легендарный мультфильм "Король Лев" получит перезапуск. Правда, была информация, что это будет ремейк с живыми актерами. А на днях студия Walt Disney представила дебютный тизер-трейлер обновленного мультфильма "Король Лев". Видео было опубликовано на YouTube-канале компании.

Однако, пользователи сети практически разгромили жесткой критикой тизер-трейлер ремейка известного мультфильма. Киноманы не оценили старания создателей нового киношедевра, использовавших CGI-технологии, пишет NME.

В презентованном ролике показаны звери, которые собрались у скалы для приветствия новорожденного наследника короля Муфасы – львенка Симбы.

Премьера фильма Король Лев ожидается 18 июля 2019 года. Режиссером картины выступил Джон Фавро.

Напомним, в дебютном видео показана сцена из начала ленты, когда обезьяна Рафики представляет зверям саванны родившегося львенка Симбу, наследника короля Муфасы. В этот момент звучит песня Элтона Джона "Круг жизни". В ремейке использовали технологии CGI – изображения генерировали при помощи трехмерной компьютерной графики.