Трейлер ремейка "Короля Льва" побил рекорд Disney

Хоть фанаты и не в восторге от новой графики, ролик смотрели с большим интересом

"Король Лев". Фото: YouTube

На днях студия Walt Disney представила дебютный тизер-трейлер обновленного мультфильма "Король Лев". Видео было опубликовано на YouTube-канале компании.

Ролик уже успел побить необычный рекорд. Тизер к ремейку занял второе место по количеству просмотров за всю историю кино. Официальный трейлер "Короля Льва" появился на YouTube-канале киностудии и на данный момент количество просмотров составило 44 миллиона просмотров.

Стоит отметить, что самым просматриваемым трейлером к фильму в мире кинематографа стал "Мстители: Война бесконечности" 2018 года.

Режиссером новой киноленты стал Джон Фавро, ранее прославившийся благодаря таким работам, как "Железный человек", "Книга джунглей" и другие. В фильме покажут всем знакомую историю о львенке Сімбу, который познает горе утраты и проходит сложные испытания для того, чтобы в конце побороться за престол и стать настоящим Королем. Чтобы зритель лучше погрузился в мир африканской саванны, создатели кинокартины комбінуватимуть CGI-графику с "живыми" кадрами.

Главную роль Симбы озвучит актер Дональд Гловер, а также в оригинальной версии фильма можно будет услышать голоса таких звезд, как Бейонсе, Чиветела Эджиофора, Джеймса Эрла Джонса, Билли Айхнера, Сета Рогена и других. Мировую премьеру фильма стоит ожидать 17 июля 2019 года.

Напомним, помимо ошеломительного успеха в сети по просмотрам, ролик все же раскритиковали. Пользователи сети практически разгромили жесткой критикой тизер-трейлер ремейка известного мультфильма. Киноманы не оценили старания создателей нового киношедевра, использовавших CGI-технологии